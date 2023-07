„Îmi venea să fug în lume” Adda, mesaj tulburător despre viața de soție! Ce a scris artista pe internet în ziua în care a sărbătorit șapte ani de la nunta ei

In articol:

Adda și soțul ei, Cătălin, au împlinit astăzi șapte ani de când și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Artista a ales să sărbătorească această zi cu o postare în care a vorbit despre ce înseamnă viața de soție cu adevărat.

Adda, mesaj la celebrarea celor șapte ani de la căsătorie

Iată ce a scris cântăreața pe Instagram!

Adda și Cătălin sunt foarte îndrăgiți de publicul larg pentru felul lor natural de a fi. Artista și soțul ei au împlinit astăzi șapte ani de când s-au căsătorit și au format o familie, care a fost completată de băiețelul lor. Adda a ales să celebreze această zi cu o postare în care a povestit prin câte greutăți a trecut în acești ani, ce înseamnă cu adevărat viața de soție și de mamă, dar și cât de importante sunt femeile.

„7 ani de la nuntă. Nu o să umflu baloane și nu o să dau cu confeti. Vreau doar prin această postare să cinstesc femeia. În special femeia căsătorită. Femeia care a jurat în fața lui Dumnezeu să se dedice familiei. Și să mă cinstesc pe mine! Care am jurat să mă dedic trup și suflet. Aveam 24 de ani, iar în pântecul meu era Alexuțu, care dădea din picioare de-mi rupea ficatul și vezica. Eram speriată ca un copil și nu știam ce implică nici căsătoria și nici ce înseamnă să fii mamă. Știam doar că iubesc din tot sufletul și îmi doream să fiu bine și să fac bine. Am aflat apoi că viața de familie este un carusel. Îmi venea să fug în lume uneori și să urlu în pădure cu lupii, dar nu am avut de ales decât să rămân și să repar tot ce se strică. Să o iau din nou și din nou de la capăt. Din iubire și pentru iubire. Să fii mamă, artistă, nevastă. Iubită, amantă și menajeră. Să fii sexy, business și creativă. Să pui hainele la dungă și în degrade în șifonier și să faci și versuri pe care să le cânte toată țara e o provocare. Îmi amintesc, înainte de un concert, când era Alex de câteva luni, m-am ambiționat să-i schimb eu scutecul și a făcut pipi pe mine. Mă simțeam vinovată că sunt o mamă rea. Că am început concertele la 3 săptămâni după ce am născut. Unii mi-au zis că sunt o mamă denaturată. Dar portofelul în care mai erau doar 200 de lei îmi zicea: trebuie lapte praf! Așa că m-am dus să cânt, cu pipi în păr. Ca să fie lapte praf. Să fie bine. Să fie familia bine. Așa că această postare e pentru voi, femeile din aceeași barcă cu mine. Care sunteți pentru familie! Care nu aveți cea mai șmecheră geantă dar aveți un aragaz super. Și un frigider șmecher. Și o casă în care miroase a iubire! Ar trebui să bem toate un pahar de vin, împreună. Să ne îmbătăm și să ne dăm câte o medalie! Că o merităm!”, a transmis ADDA pe Instagram.

Fanii Addei au reacționat imediat

Pentru că Adda a fost mereu foarte sinceră atunci când a venit vorba de viața ei, fanii au apreciat-o întotdeauna. Postarea cu mesajul despre viața ei de soție și mamă a strâns o mulțime de reacții de la urmăritorii Addei.

„Cât de emoționant! Atâta dragoste, asumare, maturitate, firesc, înțelepciune.. chiar mai devreme aveam o discuție despre valori umane și cât de mult mă încarcă atunci când interacționez cu oameni care stau, care muncesc și luptă, și o fac asumat și responsabil, sănătos și cu totul.

Recunoscătoare că ai împărtășit toate astea! E superbă vulnerabilitatea aceasta conștientizată!

Și ani buni, împlinitori, cu multă sănătate și cu tot mai multă dragoste, și de aici încolo!”

„Mulțumim ca ne vorbești sincer si ca ne destăinui vulnerabilitatea ta, este atât de important sa vedem si partea asta, nu numai poze frumoase cu oameni fericiți in vacanța. E despre viața cu greutățile ei in cea mai mare parte si suntem ci toții in asta! Iubirea este tot ce contează la sfârșitul zilei. Mulțumim si la mulți ani!”

„Subscriu! Sunteți frumoși împreună. Căsnicie fericita si hai noroc la un pahar in cinstea voastră si a tuturor femeilor, mamelor, divelor care, deși se ascund după viata perfecta, realitatea e ca e super fucking hard câteodată sa faci fata la toate si totuși faci ca, nu ai de ales, sau pentru ca alegi sa fie bine, ca sa nu fie rău.”, au fost câteva dintre mesajele de la postarea Addei.