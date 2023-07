„Îmi venea să mă duc mâncând pământul” Gina Pistol și Smiley au fost la un pas de despărțire, înainte de nuntă! Nimeni nu a știut prin ce au trecut cei doi

In articol:

Smiley și Gina Pistol trăiesc o poveste de dragoste chiar și în ziua de astăzi, după ani de când au decis să formeze un cuplu. Cei doi îndrăgostiți și-au început relația într-un ritm lent, fără să forțeze lucrurile sau să pună presiune unul pe celălalt, însă, cu timpul, au ajuns să se gândească serios dacă într-adevăr își doresc să trăiască o viață împreună sau dacă este mai bine să pună capăt relației lor, așa cum a relatat la un moment

dat chiar prezentatoarea TV.

Între Gina Pistol și Smiley a existat dragoste încă de când au început să formeze un cuplu, însă un anumit context a făcut-o pe prezentatoare TV să se gândească serios la ceea ce își dorește în plan personal și să-și cântărească deciziile pe care avea să le ia. Un moment critic în relația lor a fost atunci când aceasta și-a dat seama de faptul că viața de artist nu este deloc ușoară și că vor mai exista multe momente, nopți și zile, în care cântărețul va trebui să lipsească de acasă. După ce a gândit foarte bine întreaga situație, a decis ce va face!

Citește și: Smiley le-a arătat-o fanilor pe micuța Josephine. Ipostaza emoționantă în care Gina Pistol i-a surprins pe artist și pe fiica lor, în vacanță

Gina Pistol, Pusă față în față cu o alegere dificilă

În urmă cu mai mulți ani, programul haotic al lui Smiley a fost a reprezentat un mare impediment în relația cu Gina Pistol. Aceasta a mărturisit la un moment dat că plecările atât de dese ale lui Smiley la acea vreme nu

o făceau să se simtă în siguranță din punct de vedere emoțional, în consecință nu putea simți că poate deține controlul total ale evenimentelor. În acel moment și-a dat seama că răbdarea este foarte prețioasă și că, într-adevăr, își dorește să ofere timp ca lucrurile să se așeze. Se pare că intuiția nu a înșelat-o deloc, iar felul în care a procedat la momentul respectiv i-a adus astăzi, iată, o familie în toată regula.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: BREAKING NEWS. Amenințare șocantă a Rusiei la adresa Moldovei- stirileprotv.ro

Smiley: „ Nu știu cum m-a ales Gina pe mine, dar să spună ea.”

Gina Pistol: „Eu pur și simplu am simțit. Pur și simplu am simțit că el o să fie. Relația noastră nu a fost o relație… adică a fost construită treptat, fără nicio grabă, cu toate că eu trebuia mereu să știu care este următorul pas ca să îmi ofere mie un confort emoțional, să zic așa. În relația cu Andrei a trebuit să lucrez și eu la asta, cum și el a trebuit să lucreze la anumite părți ale lui. Am învățat ce este răbdarea în relația asta, la început.”

Smiley: „Încă învață.”

Citeste si: „Îngerii să îți vegheze drumul lin către cer, vei rămâne in sufletele si gândurile noastre pentru totdeauna!” Doliu în familia lui Armin Nicoară! Artistul a pierdut o persoană foarte importantă!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 21 iulie 2023. Ce sărbătoare este azi? E cruce neagră- stirilekanald.ro

Citeste si: Jennifer Lopez, ieșire nervoasă în plină stradă. De la ce a răbufnit artista- radioimpuls.ro

Gina Pistol: „Au fost momente la început când îmi venea să mă duc mâncând pământul, tocmai pentru că trebuie să ai multă răbdare cu Andrei. Lipsea mult de acasă și trebuia să înțeleg și partea asta a lui, dar ceva în mine îmi spunea doar învață să ai răbdare. Iar acum când mă uit la fiica mea, când o iau în brațe și mă uit în ochii ei înțeleg de ce a trebuit să am răbdare. Eu sunt mai vulcanică așa… să nu zic nebună.”

Smiley: „E mai impulsivă.”

Citește și: „Nu e chiar ușor” Cu ce probleme s-a confruntat Roxana Nemeș de-a lungul carierei? Artista a vorbit despre succesul ei, după mai bine de un deceniu petrecut pe scenă