Cheratina este o proteina pe care organismul nostru o produce in mod natural. Se gaseste in special in compozitia pielii noastre, a unghiilor, a smaltului dintilor, dar si a parului nostru. Creata din cheratinocite, cheratina reprezinta mai mult de 90% din parul nostru, restul compozitiei corespunzand pigmentilor, grasimilor naturale si apei. Avand rolul de a proteja parul, cheratina ofera stralucire, elasticitate si rezistenta parului nostru.

Prezenta in medula si cortex, cheratina se gaseste si pe suprafata parului, sub forma de placi mici si fine. Cheratina este sub forma de solzi si este primul strat care sufera de agresiuni zilnice. Razele UV, poluarea, netezirea, vopsirea, albirea, uscatorul de par, placa de indreptat parul, apa dura … sunt atat de multi factori care afecteaza stratul superior al parului nostru - compus in principal din cheratina - pana cand creeaza o schimbare a structurii lor moleculare si, in consecinta, dezvaluie rupturi sau chiar par poros.

Ar trebui sa stiti ca cheratina din parul nostru nu este reinnoita. Astfel, este important sa favorizam tratamentele imbogatite cu cheratina - dar dozate precis, pentru a nu sufoca parul. Hranirea parului aceasta proteina este cea mai buna solutie pentru a ajuta parul sa devina sanatos. Atunci cand “solzii” sunt sanatosi, parul reflecta lumina pentru a deveni stralucitor si pentru a ramane moale la atingere.

Succesul acestui element a inceput in urma cu cativa ani, in Brazilia, datorita indreparii parului, obicei practicat de femeile din acea tara, care a prezentat cheratina drept una dintre componentele principale. Formaldehida a fost apoi adaugata la cheratina, pentru a face efectul sa dureze mult timp, facand produsul sa patrunda in fibra de par.



De atunci, cheratina a fost folosita in multe alte produse pentru par. Sampoane, masti, seruri ... Cheratina este peste tot cu o misiune fantastica! Face parul mai stralucitor, ii confera o grosime aparte, facandu-l mai usor de pieptanat.

Astfel de produse putem gasi la magazinul beauty4ever.ro, precum sampoane Alfaparf Milano. Alfaparf Milano este o companie italiana cu peste 30 de ani in industria profesionala avansata a parului, specializata in produse si solutii pentru industria cosmetica pentru ingrijirea parului. Grupul Alfaparf este unul dintre cele mai importante grupuri de produse cosmetice cu capital italian in lume si are marci internationale in domeniile de ingrijire a parului si a pielii. Cu un sistem integrat de succes, compania are peste 300.000 de clienti profesionisti in intreaga lume; 2 laboratoare internationale de cercetare, cu un nivel ridicat de formulari cu tehnologie de ultima ora; 5 unitati cu sediul strategic (2 in Italia, 1 in Brazilia, 1 in Mexic, 1 in China); 38 academii internationale de pregatire tehnica si stilistica; 23 filiale de vanzari si o distributie mare in peste 80 de tari. Alfaparf este un model de management de afaceri care vizeaza imbunatatirea continua a calitatii si este structurat intr-un mod flexibil, pentru a reactiona rapid la evolutiile pietei si la cerintele clientilor.

Astfel, un tratament de reconstructie a cheratinei pentru par este format din sampoane speciale, precum cele de la Alfaparf, care au aceasta molecula constitutiva in interiorul lor. Ulterior procedam la aplicarea unui produs specific pentru reconstructie, capabil sa restabileasca un pH optim al parului si scalpului. In sfarsit, procedam la aplicarea propriu-zisa a unei comprese de cheratina pura sau unei masti cu cheratina, care trebuie tinuta timp de cincisprezece minute pe par. Dupa clatirea si aplicarea unei masti de restructurare, continuam apoi cu coafarea normala a parului.

Evident, rezultatele sunt imediat vizibile, cu un par mai gros si mai stralucitor. Costul unui tratament cu cheratina intr-un salon de coafura este mai scump, in functie de marca produsului si de tipul de procese pe care coaforul le considera cele mai potrivite pentru par. Insa, cu produsele de la beauty4ever, aceste tratamente pot fi efectuate si acasa.

Este un lucru extraordinar, de fapt, ca exista numeroase produse pe baza de keratina, precum sampoane, creme de restructurare, suplimente, balsamuri si lotiuni, care evident nu au efectele imediate ale aplicarii cheratinei lichide pe lungimea parului, dar in orice caz, acestea influenteaza sinteza naturala a corpului in ceea ce priveste cheratina. Aceste produse au o durata medie-lunga de utilizare, pentru a avea rezultate satisfacatoare si vizibile in oglinda.

In magazine de specialitate, precum beauty4ever, sunt disponibile si alte produse pe baza de cheratina, care trebuie aplicate in functie de dozele bine definite, in functie de starea de sanatate in care se afla parul si cu un pret de vanzare care nu are concurenta pe piata.

In mod clar, utilizarea acestor produse de consum usor si raspandite ar trebui sa fie efectuata daca sunteti sigur ca nu aveti contraindicatii speciale. Din acest motiv, este necesar sa verificati ingredientele active din interior, verificand inclusiv prezenta substantelor la care sunteti alergic sau care, in orice caz, sunt daunatoare atat sanatatii parului, cat si intregului organism.

Din acest motiv, este bine sa intrebati medicul si coaforul dvs. daca exista complicatii cu starea dvs. de sanatate fizica, chiar daca in mod normal, in majoritatea cazurilor, nu exista efecte nedorite. De asemenea, trebuie sa stim ca exista si tratamentele de reconstructie pe baza de cheratina pentru par, ce folosesc proteine ​​hidrolizate direct aplicate parului, pentru a-l face adecvat si moale. Cheratina formeaza un strat protector care face parul mai rezistent la tratamentele de infrumusetare, cum ar fi culoarea, precum si la agentii atmosferici, cum ar fi soarele, ploaia si sarea, care, in special vara, dauneaza parului de la radacina pana la capete, facandu-l mai usor rupt in timpul pieptanarii si coafarii.