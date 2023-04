Imprimantele fabricate în România, care se află pe 500 de aeroporturi din lume! Noutăți din lumea tehonologiei în emisiunea ”Play IT”

In articol:

Play IT este cea mai nouă emisiune de tehnologie și IT&C din mediul online din România, prezentată de Bianca Iordache, pe canalul de Youtube WOWnews. În prima ediție, Custom Group, unul dintre cei mai mari producători de imprimante care activează în domeniile comerțului, aviației, horeca, fiscal și industrial prezintă ultimele produse lansate, dar și tehnologiile pe care le folosește în fabricarea lor.

Primul episod al emisiunii vine cu o serie de informații interesante pentru pasionații de tehnologie, mai precis cum ne ajută aceasta în diverse domenii. Astfel, Edmond Mironică, din cadrul companiei Custom Group, a oferit o serie de detalii despre cât de importantă este tehnologia, mai ales în zilele noastre.

„Tehnologia este un lucru cu care ne-am obișnuit foarte tare, astfel încât orice schimbare o simțim foarte puțin. (...) Ni se pare natural când parcăm mașina să primim un tichet, ni se pare natural ca atunci când zburăm să primim un bilet de avion sau o etichetă pentru bagaje, ni se pare natural ca atunci când mergem la spital să ne pună oamenii ăia o etichetă în jurul mâinii, doar că toate lucrurile acestea înseamnă tehnologie.

Toate lucrurile acestea înseamnă și Custom Group, ca să fim foarte corecți, suntem o companie de tehnologie, repet nu suntem singura din lume, dar suntem o companie care se bazează pe inovație, încercăm să facem produse foarte sănătoase, foarte rezistente în timp, astfel încât utilizatorii noștri, vorbim de clienții finali, nu de partea de distribuție, să se poată baza pe noi și voi, clienții lor, să puteți să aveți rezultate mai bune.”, a declarat Edmond Mironică, în cadrul emisiunii ”Play IT”, difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

Imprimante cu cea mai mare viteză de printare

Mai precis, compania Custom Group se ocupă de producerea imprimantelor care se regăsesc în diferite domenii și fără de care lucrurile ar fi mult mai complicate, iar Edmond Mironică a venit cu o serie de detalii despre tehnologia lor, dar a explicat și cum

ajută acestea în diverse domenii.

Citeste si: Ce nume va purta Deea Maxer după divorț? Va păstra sau nu numele lui Dinu Maxer. Ce decizie a luat artista- kanald.ro

Citeste si: Un şofer de autocamion a oprit să se odihnească într-o parcare de pe DN6, dar a dat peste ceva total neașteptat- stirileprotv.ro

„Noi producem imprimantele fiscale cu cea mai mare viteză de printare, asta înseamnă că capacitatea imprimantelor de a printa cu viteză mare înseamnă minus coadă atunci când mergem noi în supermarket să facem cumpărături.”, a mai spus Edmond Mironică.

De asemenea, este important de menționat faptul că imprimantele produse în România se regăsesc în peste 500 de aeroporturi din lume.

„Una dintre verticalele noastre de business și care este extrem de activă și omniprezentă sunt imprimantele de aeroport. Aeroportul din Singapore e un exemplu.(...) Imprimantele noastre, care sunt fabricate în România, mare parte dintre ele, se regăsesc în peste 500 de aeroporturi în lume.”, a mai spus Edmond Mironică.

Citeste si: Adrian Minune, internat de urgență la spital cu un abces în organism! Cum se simte artistul de muzică de petrecere în aceste momente- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 aprilie 2023. Ce sfinți sunt cinstiți miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Radu Ștefan Bănică, despre momentele grele pe care le-a întâmpinat când și-a deschis propria afacere: ”Am avut multe greșeli și pe acest drum”. Ce sacrificii a făcut- radioimpuls.ro

Bianca Iordache, moderatoarea emisiunii, declarații despre noul proiect, ”Play IT”

La rândul său, Bianca Iordache, moderatoarea emisiunii, a venit cu o serie de detalii despre noul proiect, Play IT, care se va difuza săptămânal pe canalul de YouTube WOWnews.

”Play IT este proiectul meu de suflet, care a luat naștere datorită echipei mele de la Wownews și mă bucur că împreună am reușit să-l aducem în fața publicului. Trebuie să recunosc că nu sunt nouă în domeniul acesta, contactul cu lumea tehnologiei a început în urmă cu doi ani, însă ce facem noi aici și ce ne dorim în continuare să dezvoltăm este la un nivel mult mai înalt, lucru care îmi place. Este într-adevăr o provocare să vii mereu cu ceva nou în fața oamenilor și mă împinge spre evoluție. În același timp, trebuie să vă spun vouă, celor care ne urmăriți, că Play IT este nu este doar despre viitor, tehnologie, gadget-uri, știri și platforme online, ci este și despre viața de zi cu zi, despre problemele reale cu care ne confruntăm și pe care ne ferim să le discutăm. Și aici mă refer la campania noastră, #JOSFILTRELE, unde vom avea invitați influenceri și vedete. Acest ”tot” este cumva un mix de noutăți și soluții inteligente, precum și de sprijin din partea noastră, să vă arătăm că suntem aici, vă auzim, vă vedem și vă spunem că nu sunteți singuri/singure. Avem planuri mari, atât vă mai spun și vă invit să fiți săptămânal cu ochii pe noi.”, a declarat Bianca Iordache.