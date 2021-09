In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Doctorul minune”, Dr. Ferman, in stare critica

Personalul medical din spitalul Berhayat trece prin momente de groaza, de cand s-a instaurat carantina. Dr. Tanju solicita ajutorul prof. Adil intr-o chestiune de viata si de moarte, in cazul unui pacient bolnav de leucemie. Acesta are nevoie de un transplant de maduva, insa donatorul se afla in carantina, la sectia Urgente. Dr Tanju cauta o cale ca sa salveze viata pacientului sau…

O veste socanta aduce neliniste, dar si tristete, in randul medicilor dar si al conducerii spitalului Berhayat; Dr. Ferman, unul dintre cei mai apreciati medici, ajunge victima virusului care face ravagii in institutia medicala. Cu toate acestea, desi isi pune viata in pericol, Ferman rezista cu stoicism pe <baricade>, din dorinta de a salva vietile pacientilor sai. La scurt timp dupa contactarea virusului necrutator, Ferman ajunge in stare critica, pe patul de spital. Cand Beliz afla ce s-a intamplat cu Ferman, are un soc. Profesorul Adil este devastat la aflarea vestii despre Ferman, iar Ali este ingrozit ca si-ar putea pierde <fratele>.

Nu ratati, in aceasta seara, de la ora 20:00, un episod impresionant din “Doctorul minune”, la Kanal D