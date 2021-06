In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Hercai”, Aslan, in stare critica

In cuplul Reyyan – Miran domneste armonia. Tinerii casatoriti sunt fericiti impreuna si nadajduiesc intr-un viitor frumos, fara probleme, asa cum le-a fost harazita soarta, pana acum. Pe de alta parte, Miran se lupta cu himerele trecutului, de cand a aflat ca Hazar ii este tata. Tanarul inca nu poate sa inteleaga de ce a fost parasit de tatal sau, in copilarie …

Citeste si: Încă o sinucidere macabră! O tânără din Iași a fost găsită moartă în baie după ce s-a otrăvit din dragoste. Abia se mutase în Nicolina după o despărțire dureroasă- bzi.ro

Aslan, in schimb, se zbate intre viata si moarte. Tanarul este in continuare in stare critica, la spital, iar familia acestuia este disperata. Sultan, mama lui Aslan, jura razbunare, in ceea ce-o priveste pe Azize, daca isi pierde fiul, considerand-o vinovata pentru tot ceea ce patimeste.

Nu ratati, in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Hercai”, la Kanal D.