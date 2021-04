In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Hercai”, Azize inainteaza cu pasi repezi spre … declin

Disputele ating cote maxime la conacul Aslanbey. Odata cu aparitia lui Filibos, care a facut parte din trecutul instaritei familii Aslanbey, neintelegerile apar instant la conac. Barbatul, care a venit special pentru a o infrunta pe Azize face niste afirmatii suprinzatoare iar aceasta este socata, cand aude ce dezvaluiri face Filibos. Reyyan realizeaza imediat ca barbatul spune adevarul si o averizeaza pe Azize ca <sfarsitul> ii este aproape, si ca trecutul familiei, asa cum l-a infatisat femeia este o minciuna si ca adevarul va iesi, foarte curand, la iveala.

Mai mult, Reyyan ii cere lui sotului ei sa nu se mai lase influentat de bunica lui, cea care l-a mintit toata viata si le-a pricinuit atat de multa suferinta. Azize pare ca se indreapta cu pasi repezi, spre … declin.

Din pacate, insa, Azize reuseste, inca o data, sa strecoare indoiala in sufletul lui Miran. Din pricina spuselor lui Azize, tanarul ajunge sa ii ceara <socoteala> batranei Sukran, in ceea ce priveste biletele de amenintare pe care le primeste bunica lui. Azize vrea sa para victima, in toata aceasta poveste, insa ceea ce va afla Miran de la batrana Sukran il va uimi. Tensiunile sunt departe de a se incheia in familia Aslanbey…

