In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Hercai”, Familia Sadoglu, „scoasa” in strada

Miran este socat atunci cand Reyyan refuza sa se casatoreasca cu el. Tanarul, care a facut tot ce i-a stat in putinta pentru a sterge suferinta provocata in trecut frumoasei Reyyan, nu poate accepta, nici acum, refuzul fetei de a trai fericiti impreuna.

In familia Sadoglu este mare suparare de cand Azize le-a confiscat conacul, in urma unor <datorii> neachitate de acestia. Cand Reyyan afla ca familia ei a fost scoasa in strada de catre Azize Aslanbey aceasta banuieste ca si Miran este implicat. Intre cele doua familii este razboi total…

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Miran ia atitudine imediat atunci cand afla, de la micuta Gul, ce a patit familia ei din cauza bunicii Azize. Miran isi infrunta bunica si, mai mult, el o ameninta ca nimic nu-l va opri sa fie impreuna cu Reyyan, dar si sa-i salveze familia frumoasei fete.

Nu ratati in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Hercai”, la Kanal D.