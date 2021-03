In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Hercai”, Familiile Sadoglu si Aslanbey continua

Neintelegerile isi fac loc in sufletele tinerilor insuratei, Reyyan si Miran, deoarece frumoasa fata considera ca tatal ei este pe moarte din vina ei, pentru ca nu si-a parasit sotul, asa cum a fost sfatuita de intreaga familie Sadoglu.

In vreme ce Miran si Reyyan au <disparut>, cei doi preferand sa fie departe de toti cei care le-au pricinuit atatea suferinte, familiile acestora sunt ingrijorate si ii cauta fara oprire pe cei doi tineri.

Pe de alta parte, Elif, sora lui Miran, incearca sa-si absolve fratele de vina in fata lui Azat, dar in acelasi timp si in fata bunicii Azize.

Reyyan incearca sa dea de urma scrisorii care l-a adus pe tatal ei in situatia grava in care se afla, si astfel, tanara stie ca sotul ei va fi absolvit de vina in ceea ce priveste accidentul lui Hazar. In mod bizar, Sultan, mama lui Gonul, si Yaren, sora lui Azat, pun la cale un plan diabolic, menit sa-i desparta, definitiv, pe Reyyan si Miran. Tensiunile intre cele doua familii sunt departe de a se incheia…

Nu ratati in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Hercai”, la Kanal D.