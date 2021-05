In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Hercai” Gonul afla marele secret tainuit de Azize

00:00, mai 10, 2021

Profund dezamagita de intreaga familie Sadoglu, Reyyan merge in fata acestora sa le spuna tot ceea ce a suparat-o, ani la rand. Reyyan ia o decizie radicala, spre surprinderea intregii familii. Miran isi sustine in totalitatea frumoasa sotie.

Gonul afla un mare secret tainuit, ani buni, de Azize. Tanara afla adevarul despre Firat si tot atunci, ii va spune totul celui pe care il credea fratele ei.

Firat reactionaza neasteptat la aflarea acestei vesti uriase.

Pentru Yaren, in schimb, lucrurile nu merg asa cum isi imagina. <Eliberata> de bunicul ei din locul in care isi ispasea pedeapsa pentru suferinta provocata familiei sale, aceasta ajunge la <mana> lui Harun. Tanarul este hotarat sa o <puna la punct> pe Yaren insa aceasta nu-si accepta <soarta> si are un alt plan pentru a se razbuna pe toti cei din familia Sadoglu.

Nu ratati in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Hercai”, numai la Kanal D.