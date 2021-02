In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Hercai”, Lovitura soc pentru Miran

Conjunctura in care Gonul este ranita ii da de gandit lui Miran, care este convins ca nu Reyyan este cea care a atacat-o, asa cum pretinde femeia, ci Azat, varul tinerei. Gonul insa, din disperarea ca-l va pierde definitiv pe Miran, sustine, in fata familiei, ca Reyyan a injunghiat-o.

Reyyan are remuscari ca a fugit din casa in care o <ascunsese> Miran, si ii cere lui Azat sa o duca la sotul ei.

Azat nu vrea ca cei doi sa se revada, dar Reyyan este hotarata. Un accident face ca Reyyan sa ajunga, de urgenta, la spital.

Azat, care nu a renuntat la obsesia lui pentru Reyyan, are planuri mari in ceea ce-o priveste pe frumoasa fata. Mai mult, tanarul va da familiei Sadoglu o veste neasteptata care va soca. Miran surprinde, in secret, totul si sufera cumplit.

