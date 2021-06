In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Hercai”, Miran, acuzatii grave la adresa familiei Sadoglu

Miran incearca sa desluseasca <misterul> care a dus la suferinta lui si a frumoasei sale sotii. Mai exact, tanarul acuza familia Sadoglu ca au otravit-o pe Reyyan, astfel ea a avut de suferit, pierzand unul dintre gemenii pe care ii purta in pantec.

Familia Sadoglu neaga cu vehementa faptul ca ar fi implicati in neplacutul eveniment prin care a fost nevoita sa treaca Reyyan.

Hazar si Dilsah se revad, dupa zeci de ani, in care barbatul credea ca femeia pe care a iubit-o in tinerete si alaturi de care are un fiu, pe Miran, ar fi pierit.

Intalnirea celor doi este impresionanta, iar Zehra nu aceasta revedere …

Miran se teme ca problemele existente dintre familiile Sadoglu si Aslanbey sa nu le afecteze iremediabil viitorul, insa frumoasa Reyyan ii face o promisiune ferma barbatului iubit …

Nu ratati, in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Hercai”, la Kanal D.