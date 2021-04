In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Hercai”, Miran afla adevarul

00:18, apr 6, 2021

Reyyan si Miran trec, din nou, prin momente de cumpana in casnicie, mai ales ca Azize Aslanbey continua sa le complice relatia prin actiunile sale razbunatoare.

Elif, sora lui Miran, are remuscari pentru ca nu ii poate spune lui Azat adevarul, desi stie ca fratele ei este nevinovat in acuzele ce i se aduc de catre familia Sadoglu.

In plus, rautatea si dorinta de razbunare a lui Azize este in continua crestere si nu ii pasa ca actiunile sale il vor ruin ape Miran, cel pe care l-a crescut ca pe propriul fiu.

Azize nu se lasa pana cand nepotul ei il va ucide pe Hazar, cel pe care batrana, si acum, il considera singurul vinovat de moartea fiului ei si a nurorii sale.

Dar ce se intampla atunci cand Miran afla adevarul despre trecutul sau, dar si ce a fost in stare Azize, bunica paterna, dar si cat de mult a suferit mama lui, Dilsah, din cauza ei?

