In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Hercai”, Miran, intre agonie si extaz

Familia Sadoglu, si in apecial Miran, trag o mare sperietura atunci cand Reyyan ajunge, de urgenta, la spital, in pericol fiindu-i sarcina. Cu totii se bucura, insa, nespuns cand afla vestea ca Reyyan este in afara oricarui pericol, insa Miran este cel care, va trebui sa-i spune sotiei sale, ca, desi acum totul este bine, ceva tragic s-a intamplat …

Cand Azize, alias Ayse, afla de la Nasuh ce a patit Reyyan, aceasta jura sa il pedepseasca pe batran pentru ca nu i-a <protejat> pe cei doi insuratei, iar acum acestia au de suferit.

Yaren face valva in conacul Sadoglu. Tanara se plange familiei sale de rele tratamente din partea lui Gonul, devenita <stapana> conacului Aslanbey. Cand familia tinerei afla prin ce <suferinte> trece Yaren, acestia sunt gata sa reactioneze. Numai ca metoda la care apelaza familia Sadoglu, pentru a o salva de <calvarul> prin care trece Yaren, nu este intocmai ceea ce-si dorea tanara.

