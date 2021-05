In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Hercai”, Reyyan, lovitura soc pentru Azize

00:08, mai 12, 2021

O confruntare neasteptata are loc intre Reyyan si Azize. Batrana prinde momentul in care o simte „slabita” pe Reyyan, din cauza problemelor pe care le are tanara in familie, si considera ca este momentul sa o atace acolo unde o doare cel mai mult … familia. Azize ii ofera „sansa„ frumoasei fete sa afle totul despre tatal ei biologic insa, spre marea surprindere a acesteia, Reyyan o infrunta intr-un mod neasteptat.

Mai mult, Reyyan o asigura pe Azize ca ea va fi cea care ii va aduce „sfarsitul”.

In familia Sadoglu continua neintelegerile. Hazar are discutii aprinse cu Cihan si sotia acestuia din cauza problemelor cauzate de fiica acestora, Yaren.

Nu ratati, in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Hercai”, numai la Kanal D.