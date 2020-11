In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Nemilosul Istanbul”, Agah este incarcerat

Suferinta fara margini pentru Agah care simte ca toata viata lui este irosita, de cand a aflat ce a fost in stare sa-i faca sotia lui. Seniz, in schimb, cauta sa fuga cat mai departe de conac, de frica sa nu fie gasita de sotul ei. Agah decide sa isi lase actiunile firmei celor doi copii ai sai, Cenk si Damla, iar decizia sa ia prin surprindere pe toata lumea.

Cemre este fericita de cand si-a gasit o noua slujba. Nedim este alaturi de ea si ii promite acesteia ca, desi stie ca nu vor fi impreuna, asa cum isi doreste, el ii va fi mereu alaturi. Cenk, in schimb, stie ca a pierdut-o pe femeia iubita…

Intamplarea face ca Agah sa reuseasca sa dea de urma sotiei sale, iar confruntarea fata in fata este teribila. Un tragic eveniment are loc la intalnirea dintre cei doi soti, iar Agah ajunge in inchisoare.

Nu ratati un nou episod din “Nemilosul Istanbul” in aceasta seara, de la ora 20:00, la Kanal D.