Mai mult, Halit nu se da batut si promite ca va “contraataca” parteneriatul celor doi. Yildiz intra in panica atunci cand afla ce a facut Ender si se teme ca, foarte curand, imperiul lui Halit se va destrama.

Kaya si Ender incearca sa recupereze timpul petrecut fara fiul lor si ii acorda acestuia toata atentia si timpul lor. Yigit insa isi doreste un singur lucru de la parintii sai. Cand Ender si Kaya aud ce isi doreste, cu adevarat, fiul lor, acestia intra in panica. Halit este din ce in ce mai stresat de prezenta lui Nadir in viata sa. Afaceristul observa cum, pas cu pas, Nadir ii invadeaza viata si este convins ca familia sa va avea enorm de suferit de pe urma acestuia. Halit o avertizeaza pe Yildiz cu privire la Nadir … . Mai mult, Halit le da o grea lovitura partenerilor sai, Ender si Nadir, atunci cand isi pezinta noua “colaboratoare”.