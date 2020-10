Kaya este ingrozit cand afla ca sora lui se casatorise, in secret, cu Fadir, chiar inainte de moartea acestuia.

Cu totii sunt convinsi ca tot ce a facut Sahika a fost exclusiv pentru averea raposatului, iar Yildiz si Ender sunt “sigure” ca aceasta si-a ucis sotul. Ender, ajutata de fratele ei Caner, cauta indicii prin care sa dovedeasca faptul ca moartea lui Fadir nu a fost intamplatoare.

In schimb, frumoasa vaduva isi joaca rolul impecabil, in fata tuturor, vrand astfel sa salveze aparentele. Mai mult, Sahika ii propune lui Halit o “slujba”, insa barbatul are o reactie neasteptata.

In mod miraculos, Halit primeste o veste care va schimba totul. Barbatului nu-i vine sa creada ca soarta ii ofera inca o sansa ca lucrurile sa revina la normal. Afaceristul insa, va tine totul secret, si nimeni nu banuieste ceea ce urmeaza sa se intample.