În această seară, de la ora 20:00, în „Prizoniera destinului”: Cemile, în culmea fericirii

Mujgan este tot mai greu de stapanit. Femeia isi acuza atat fratele, cat si sora, ca din cauza lor ea a ramas singura, neavand pe nimeni alaturi de ea. In schimb, Cemile, o acuza pe sora mai mare ca i-a mahnit pe toti, distrugand totul prin intrigile sale si, in plus, o considera pe Mujgan singura vinovata de nefericirea in care traieste.

Toti apropiatii lui Mehdi

sunt socati cand il surprind pe acesta, in cartier, in preajma frumoasei Nazli. Desi barbatul s-a intalnit doar in interes profesional cu frumoasa fata, toata lumea crede ca Mehdi si-a gasit o noua iubita.

Si Nuh trece prin momente delicate atunci cand vine, oficial, sa o peteasca pe cea care urmeaza sa-i fie sotie. Nici bine nu ajunge acasa la Cemile ca acolo, da nas in nas cu fosta iubita, Emine. Pe de alta parte, Cemile este in culmea fericirii, in ceea ce priveste importantul pas ce urmeaza sa-l faca alaturi de Nuh.

Nu ratati in aceasta seara, de la

ora 20:00, un nou episod din “Prizoniera destinului”, la Kanal D.