In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Prizoniera destinului”, Mehdi nu se da batut

Faruk este foarte surprins atunci cand Zeynep, <pregatita gata> sa plece impreuna intr-o vacanta de vis, ii da vestea acestuia ca, de fapt, nu vrea sa mai fie impreuna. Zeynep realizeaza ca visele ei nu sunt aceleasi cu ale fostului logodnic si decide sa il paraseasca definitiv.

Mehdi se confrunta cu o problema foarte serioasa. Copii de care avea grija, <Chibrit> si Yaldiz sunt luati in grija asistentei sociale, iar barbatul incearca sa afle cine a facut plangere la adresa familiei sale.

Citeste si: Zile libere de Crăciun și Revelion. Mai muncești abia în 2021. Vezi lista completă - evz.ro

Citeste si: Momente triste pentru Florin Pastramă! Mama sa a făcut infarct chiar de ziua ei! - bzi.ro

Cand afla ce s-a intamplat cu Mehdi, Zeynep incearca disperata sa salveze situatia. Mehdi este judecat in stare de libertate, insa tot ceea ce-si doreste acesta este sa isi aduca acasa <copiii>. In toata aceasta perioada, Nuh, prietenul cel mai bun al lui Mehdi, face planuri ca sa-i salveze casnicia prietenului sau. Spre surprinderea tuturor, Mehdi ia o decizie uluitoare in ceea ce priveste relatia cu Zeynep. Frumoasei fete nu-i vine sa creada ce se intampla cu sotul ei…

Cum va proceda Mehdi cand il surprinde pe tatal adoptiv al lui Zeynep langa o alta femeie? Va afla Zeynep ca tatal care a crescut-o duce o viata dubla?

Nu ratati in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Prizoniera destinului”, la Kanal D.