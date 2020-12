In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Prizoniera destinului”, Mehdi primeste lovitura dupa lovitura

Mehdi realizeaza rapid ca proaspata lui sotie, Zeynep, l-a mintit in ceea ce priveste trecutul ei, atunci cand gaseste o fotografie a acesteia cu Faruk. Barbatul prefera sa pastreze tacerea in acest sens, dar Zeynep isi da seama ca tacerea sotului ei nu este semn bun.

Faruk il cunoaste pe Celal, o mai veche <cunostinta> a lui Mehdi. Celal, care stie ce s-a intamplat la nunta frumoasei Zeynep intre Mehdi si Faruk, se ofera sa-i acorde celui din urma tot spijinul pentru a-i desparti pe proaspetii insuratei.

Citeste si: Arafat, vestea momentului despre restricțiile din magazine. Cumpărăturile de Crăciun... - evz.ro

Citeste si: Lichidul care previne infectarea cu noul coronavirus. Ce spune Streinu Cercel despre apa de la robinet - bzi.ro

In mod surprinzator, Mehdi ii ofera sansa frumoasei lui sotii sa <scape> din aceasta casnicie, pe care familia adoptiva a fetei nu a aprobat-o niciodata. Mehdi ii face o <propunere> socanta frumoasei Zeynep, iar aceasta este surprinsa de decizia sotului ei. In tot acest timp, Faruk este convins ca fosta lui logodnica se va intoarce la el.

Tragedie mare in familia Karaca, atunci cand Mehdi, in urma unui denunt, este incarcerat. Ce s-a intamplat cu Mehdi, de a ajuns in aceasta situatie critica, si cine se face vinovat de denuntul la adresa barbatului? Va reusi oare, Faruk sa distruga proaspata casnicie a frumoasei Zeynep si sa o readuca in viata lui?

Nu ratati in aceasta seara, de la ora 20:00, un episod impresionant din “Prizoniera destinului”, la Kanal D. Incepand de saptamana viitoare, telespectatorii vor putea urmari serialul preferat, cinci zile pe saptamana, de luni pana vineri, de la ora 20:00, la Kanal D.