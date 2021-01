In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Prizoniera destinului”, Momente tensionate in familia Karaca

Zeynep incearca sa-l uite pe Mehdi, insa ii este tot mai greu. Frumoasa fata incearca sa se distreze, iesind cu prietenele in oras, insa nu-l poate uita pe fostul sot. In familia Karaca este nebunie de cand Mujgan a aflat ca Cemile s-a casatorit in secret cu Nuh.

Plina de furie, Mujdan face un scandal monstru in casa, iar tanara Dilara, alias Chibrit, apeleaza la ajutorul lui Zeynep ca sa o <salveze> de acolo. Nici Cemile nu mai suporta scandalurile provocate de sora mai mare si ia o decizie surprinzatoare.

Mujgan mai are un motiv major de nemultumire. Femeia afla de la Burhan, barbatul pe care-l iubeste, ca el este cumparatorul <afacerii> pe care a vandut-o fratele ei. Cum Burhan si Mehdi nu se inteleg deloc bine, lucrurile vor deveni extrem de tensionate intre toti cei implicati.

Mehdi mai are de depasit un <hop>; el trebuie sa-i explice prietenului sau cel mai bun, dar si intregii familii, cine este Nazli si de ce a innoptat acasa la frumoasa fata.

