In aceasta seara, de la ora 20:00, la “O noua sansa”: Cand indatoririle de mama par o povara…

In aceasta seara, de la ora 20:00, Andreea Mantea, gazda emisiunii “O noua sansa”, vine in fata telespectatorilor cu o noua poveste de viata, extrem de sensibila.

O cunoastem, prin intermediul emisiunii <O noua sansa> pe Adelina, mama si sotie, care a facut greseli grave fata de familia ei.

Adelina isi doreste iertare si o noua sansa de la sotul si fiica ei, pe care i-a neglijat ani la rand.

Cum era firesc sa se intample, din cauza problemelor aparute in familie, Adelina si Traian, sotul ei, au divortat, in urma cu un an, iar fetita cuplului, Deea, sufera cel mai mult. O influenta negativa asupra Adelinei l-a avut si Lucia, sora acesteia, cele doua petrecand foarte mult timp impreuna.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

Realizand cat de mult a gresit fata de Traian si, in special, fata de fetita ei, Adelina isi doreste ca totul sa fie ca inainte, ca familia ei sa fie unita. Numai ca Traian nu mai vrea sa auda de ea.

Adelina spune ca acum totul s-a schimbat, ca familia ii lipseste enorm si isi doreste iertarea sotului si a fiicei lor, iertare pentru care este dispusa sa faca orice.

„O nouă șansă”

“Povestea de astazi este tare emotionanta (…)! In momentul in care sunt copii implicati, totul devine mult mai sensibil, mult mai puternic, mult mai greu… Dar nu vreau sa va spun mai multe lucruri, ci sa va las pe dumneavoastra sa descoperiti!”, spune Andreea Mantea.

Nu pierdeti “O noua sansa”, in aceasta seara, de la ora 20:00, emisiunea prezentata de Andreea Mantea, la Kanal D.