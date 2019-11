Femeia se indragosteste de Eyup, un barbat care efectueaza stagiul militar in Izmir; pare ca totul capata sens pentru Gulperi, dar dezamagirile incep sa se tina lant in viata acesteia. Eyup moare intr-un tragic accident, Gulperi fiind nevoita sa se intoarca in casa familiei barbatului, devenind astfel tinta agresiunilor cumnatului ei.

De aici si pana la a fi privata de libertate si, implicit, de dragostea copiilor ei, este doar un singur pas. Intr-un context absurd, Gulperi ajunge in inchisoare, din cauza faptului ca s-a opus tentativei de viol.

La iesirea din inchisoare, lupta pe care o va da Gulperi pentru a recastiga inimile copiilor ei și de a fi din nou mama lor va agita spiritele...

Nu ratati premiera serialului „Gulperi”, difuzat in aceasta seara, la ora 20:00, la Kanal D!

Productia va putea fi urmarita trei zile pe saptamana, de miercuri pana vineri. Serialul „Lacrimi la Marea Neagra” va putea fi urmarit in fiecare luni si marti, de la ora 20:00, la Kanal D!