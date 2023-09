În cât timp iese alcoolul din sânge? În acest interval trebuie să stai departe de volan

In articol:

În cât timp iese alcoolul din sânge? Iată cât timp trebuie să stai departe de volan, în cazul în care ai consumat băuturi alcoolice și ce sancțiuni se aplică celor care conduc sub influența alcoolului.

În cât timp iese alcoolul din sânge

Mai multe persoane obișnuiesc să se urce la volan, după câteva ore de la ultima bere consumată. Mai multe studii au demonstrat faptul că alcoolul iese din sânge mai devreme sau mai târziu, în funcție de cantitatea consumată, dar și de organism.

Alcoolul nu dispare complet peste noapte, după o petrecere la care ai consumat o cantitate mare de alcool. Specialiștii susțin că nu există o modalitate de a scădea mai repede concentrația de alcool din sânge în cazul în care șoferii consumă alcool.

Conform studiilor, un şofer care are o alcoolemie de 1,6 la mie are nevoie de minim 10 ore pentru a ajunge la o alcoolemie zero.

„De obicei, cam indiferent de testul utilizat, alcoolul poate fi detectat în aerul expirat pentru o perioadă de circa 24 de ore. Vorbim despre o durată relativ mică, în condiţiile în care alcoolul poate fi detectat în salivă pentru o perioadă de 48 de ore, iar în păr chiar până la 90 de zile.

Medicii susțin că în ceea ce privește persoanele care consumă alcool pe stomacul gol, valoarea maximă a alcoolemiei se atinge în 20-30 de minute. Acest lucru se întâmplă deoarece metabolismul este mai rapid şi alcoolul ajunge mai repede în sânge”,

potrivit playtech.ro.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Alertă pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu. A fost activat Planul de Urgenţă- stirileprotv.ro

Citește și: Se dau zile în plus de concediu și bonusuri de 1000 de lei. Iată ce alte beneficii vor avea angajații din domeniul sănătății

În cât timp iese alcoolul din sânge, în funcție de ce ai consumat

Studiile ne arată faptul că alcoolul se poate elimina, în funcție de cantitatea consumată, organism, dar și tipul de băutură. Iată câteva exemple:

un litru de vin se elimină din sânge în 7 ore,

o bere se elimină în două ore,

100 ml de lichior în trei ore și 10 minute,

100 ml de palincă în 4 ore și 10 minute.

Alcoolul se elimină cel mai rapid din sânge, unde poate fi detectat pentru cel mult 12 ore. În schimb, acesta poate fi detectat în aerul expirat pentru o perioadă de circa 24 de ore. Vorbim despre o durată relativ mică, în salivă pentru o perioadă de 48 de ore, iar în păr chiar până la 90 de zile.

Citește și: Zile libere octombrie 2023. Vezi dacă românii de bucură de zile libere plătite și în luna octombrie

Citeste si: “Noi nu mirosim bine? Niciunul dintre noi nu miroase urât!” O femeie și soțul ei au fost dați afară din avion pentru că miroseau ciudat- kfetele.ro

Citeste si: Grevă CFR 2023. Ce salarii au angajații companiei?- stirilekanald.ro

Citeste si: Muzeul de Artă Recentă București: Ce lucrări vor fi expuse în următoarea perioadă?- radioimpuls.ro

Ce spune legea dacă te urci la volan sub influența alcoolului

Alcoolul este unul din principalii factori de risc când vorbim despre conducerea vehiculelor pe drumurile publice.Acesta afectează judecata șoferului (în special capacitatea de a aprecia corect distanțele, precum și nivelul de risc), induce vigilență scăzută, reacție întârziată, somnolență și scăderea acuității vizuale.

Conform legislației rutiere, șoferii prinși la volan cu o concentrație alcoolică în aerul expirat de până la 0,40 mg./l alcool pur riscă să primească între 9 – 20 de puncte de amendă (între 1.305 – 2.900 de lei) și suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile.

Șoferii care depășesc această concentrație alcoolică în aerul expirat vor fi încadrați la infracțiune, care se pedepsește, potrivit Codului Penal, cu închisoare între 1 și 5 ani.

Surse: sj.politiaromana.ro, adevarul.ro