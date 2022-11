”În caz de război, am fi fost primii recrutați” Din ce și-a câștigat Nicoleta Luciu primii bani. Vedeta are și acum regrete

In articol:

Nicoleta Luciu s-a făcut remarcată la scară largă ca asistentă TV, iar mai apoi ca actriță. Bruneta a interpretat roluri de excepție în multe telenovele românești de la noi, totul până în momentul în care a devenit mamă.

Odată cu mariajul și venirea pe lume a celor patru copii pe care îi are, Nicoleta Luciu s-a retras la Miercurea Ciuc, acolo unde soțul are afaceri, și a pus televiziunea pe locul doi.

Nicoleta Luciu a fost model și asistentă

Însă, ce nu știe multă lume despre Luciu este faptul că încă de la o vârstă fragedă a încercat să fie independentă din punct de vedere financiar și i-a și ieșit.

Deși era abia la liceu, vedeta spune că își câștiga singurii bani. Avea mai multe job-uri, iar unul dintre ele o punea chiar în prima linie în caz de război.

„Am început ca aplaudac. Era un extra job, apoi tot ca aplaudac, la Tele 7 ABC. Aveam vreo 16 ani. Atunci, încă din clasa a zecea am câștigat primii mei bani. În paralel cu extra-jobul de aplaudac, făceam și școala la Crucea Roșie, ca voluntar. În caz de război, am fi fost primii recrutați. Doi ani am făcut practica la Spitalul Universitar, în clasa a X-a și a XI-a, apoi am urmat școala de asistente și am lucrat la Terapie Intensivă, la Bagdasar. Dar în același timp profesam și ca model”, a declarat Nicoleta Luciu, conform Playtech.ro.

Și tot profesia de model a fost cea care i-a schimbat complet traiectoria vieții. Decisă fiind să se facă medic, Nicoleta Luciu a ajuns în cele din urmă o vedetă la nivel național.

După câștigarea unui concurs de miss, proiectele au năvălit asupra sa, astfel că a renunțat la visul de a mai salva vieți.

Chiar și așa, însă, își ajuta mereu vecinii care aveau nevoie de îngrijiri medicale, făcea bani din asta, iar acum, privind în urmă, uneori, spune ea, încă regretă că nu a îmbrăcat halatul alb.

„Am vrut să dau la Medicină, dar am câștigat Miss România și lucrând și ca model, de cinci ani, mi-au venit foarte multe joburi. Și așa a început propulsarea mea. Voiam să fiu doctor, pe salvare, apoi pediatru, doar că am ajuns în televiziune. Știu și acum să iau sânge din venă, să fac injecții. Când eram mai tânără și eram deja vedetă, mergeam în bloc la vecine, să le fac injecții. Luam o grămadă de bani. Trebuia doar să lansez ideea, că imediat aveam de lucru. Chiar aveam pacienți, eu le făceam tratamentele, mă implicam. Uneori regret că nu m-am făcut medic”, a mai completat Nicoleta Luciu.