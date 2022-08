In ce conditii cosmeticele pentru copii pot fi folosite pentru a proteja pielea adultilor

Există ceva mai moale și mai delicat decât pielea unui bebeluș? Adesea chiar folosim acea expresie „piele de bebeluș” pentru a ne referi la un ten sănătos, lipsit de imperfecțiuni. Din acest motiv, trebuie să ai mare grijă în îngrijirea lui și nu este de mirare că cosmeticele pentru copii au cunoscut un adevărat succes în ultimul timp. Și nu numai în rândul copiilor. Purtând eticheta de produse naturale, ideale pentru pielea sensibilă a celor mai mici, multe persoane aleg să încerce și aceste game de îngrijire facială și corporală.

Dar ne întrebam și dacă aceste produse sunt cu adevărat bune pentru pielea noastră.

Conform specialiștilor, Pielea este un organ care nu se maturizează până la vârsta de 3 ani, așa că s-ar putea spune că pielea lor este extrem de sensibilă. Acest fapt îi face pe mulți să creadă că dacă un produs cosmetic este potrivit pentru un copil este bun și pentru un adult. În plus, în multe ocazii prețul acestor produse cosmetice este mai mic decât cel al cosmeticelor pentru adulți.

Astfel, noi credem, și brandurile sunt responsabile de transmiterea acestui mesaj, că nu există piele mai delicată decât cea a unui bebeluș, așa că poate fi și o opțiune bună pentru noi. Acesta este unul dintre motive. Cosmeticele pentru copii trec prin controale stricte de securitate și folosesc ingrediente naturale precum gălbenele, mușețel, aloe vera sau lavandă, care sunt foarte blânde și pot fi folosite pe orice tip de piele, atât bebeluși, cât și adulți cu excepția cazurilor în care există un anumit tip de piele sau probleme ale pielii precum dermatită, acnee,

alergii etc.). Aceste produse, precum cosmetice coreene pentru copii au, de asemenea, mai puțini conservanți și parfumuri și sunt mai puțin iritante, ceea ce le face potrivite pentru pielea sensibilă.

Un adult poate folosi formule pentru copii, dar un copil nu ar trebui să folosească o cremă pentru adulți. Acesta este mesajul cheie care trebuie transmis tuturor părinților. În general, produsele pentru bebeluși și copii sunt mai sigure, deoarece întotdeauna conțin mai puține ingrediente.

În general, specialiștii consideră că produsele dezvoltate pentru bebeluși și copii țin cont de tipul lor de piele, dar și de ingredientele folosite, deoarece acestea trebuie să aibă un profil de siguranță foarte ridicat și un istoric îndelungat de utilizare. De asemenea, minimizează riscul unor reacții alergice.

De ce sunt speciale aceste produse cosmetice pentru copii? Ei bine, aceiași experți ne spun că la formularea acestor produse sunt luați în considerare următorii factori:

- Avem, în primul rând, un raport dintre suprafața pielii și masa corporală (greutate) mai mare la copii comparativ cu adulții. Prin urmare, în cazul absorbției produselor sau trecerii în sânge, dacă produsele nu sunt conforme, pot apărea reacții adverse.

- Metabolismul copiilor este imatur până la 12 luni de viață și continuă să se dezvolte până la vârsta de 2 ani. De aceea pot fi mai sensibili la anumite toxine cu cât sunt mai mici și de aici alegerea mai atentă a ingredientelor.

- Este important să se țină cont de zona de aplicare a produsului cosmetic. De exemplu, în regiunea fesieră acoperită de un scutec, absorbția crește.

- Există un risc mai mare de absorbție datorită comportamentului propriu al copiilor, adică băgatul degetelor în gură etc.

Toate aceste caracteristici afectează, așadar, producerea acestor creme pentru cei mici. Producătorii știu că cosmeticele pentru copii sub 3 ani (dar și peste) trebuie să fie diferite. Cosmeticele sunt formulate cu ingrediente clasice, adică ingrediente cunoscute. Tind să fie folosite formule simple, cu texturi fluide care se absorb rapid pentru a împiedica copilul să le sugă și să le ingereze. Concentrațiile maxime ale anumitor ingrediente cosmetice trebuie să fie mai mici decât la adulți.

Deci le pot folosi adulții? Unele produse pot fi folosite pe pielea adultului fără nicio problemă și pot fi foarte utile. Dar regula generală, și anume că dacă este bun pentru copil este bun și pentru tine, nu se aplică, deoarece pielea adultului este mai variată. Pielea adultului poate necesita ingrediente active specifice fiecărui tip, pe care o cremă pentru copii nu le va acoperi. Dacă aplicăm produse pentru copii la adulți, cu siguranță nu folosim cea mai potrivită formulă pentru cerințele acelui ten din intervalul său de vârstă și pierdem beneficiile suplimentare oferite de anumite ingrediente active, care nu trebuie folosite la cei mici și pot fi folosite la adulți.

În concluzie, produsele cosmetice pentru copii acoperă doar o parte din nevoile pielii unui adult, mai ales în ceea ce privește hidratarea corpului. Există creme hidratante sau uleiuri pentru copii care pot fi folosite perfect pentru corpul unui adult, deși în unele cazuri va fi necesar să le combinăm cu creme antivergeturi, anticelulitice sau pentru tenul foarte uscat.Totuși, dacă vorbim despre hidratarea feței, am putea spune că aceste creme pot funcționa până la un anumit punct. Cu trecerea anilor, pielea își pierde capacitatea de a reține apă, așa că cremele hidratante trebuie să conțină ingrediente active precum acidul hialuronic, pentru a ajută organismul să rețină mai multă apă. Vine un moment în care pielea adultului începe să prezinte și riduri, pentru care sunt necesare ingrediente precum colagen, elastină etc. Pe de altă parte, cremele pentru bebeluși sunt grase, deci nu sunt indicate pentru pielea predispusă la acnee. De-a lungul anilor, radicalii liberi oxidează pielea într-o măsură mai mare, așa că cosmeticele cu antioxidanți precum resveratrolul, vitaminele A, C și E, minerale precum seleniul și zincul trebuie luate în considerare de către adulți.