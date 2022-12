„În ce lume trăim?” Adda, la un pas de a chema poliția după ce colindătorii au dat buzna în curtea propriei case. Ce s-a întâmplat cu artista

In articol:

Adda se numără printre puținii artiști de la noi din țară care își expun viața în spațiul public fix așa cum este în spatele camerelor de luat vederi, cu bune și cu rele.

Recent, cântăreața a avut parte de o situație cu totul neașteptată, după ce un grup de colindători au intrat în curtea casei sale fără să ceară voie să facă acest lucru. Reacția cântăreței nu a întârziat să apară.

Adda s-a confruntat cu o situație neplăcută când se afla de una singură acasă. Artista a povestit că a fost la un pas de a alerta autoritățile după ce un grup de 10 colindători au intrat cu boxele în curte, fără să ceară permisiunea. Acest gest nu a fost trecut cu vederea de cântăreață, încercând ulterior să îi alunge. Chiar dacă a primit critici din partea internauților cu privire la reacția pe care a avut-o, Adda își menține părerea că acest colindat „abuziv” nu ar trebui să aibă loc, oamenii normalizând un lucru care, de fapt, întrece granițele normalului.

Adda, întâmplare neașteptată cu un grup de colindători

Adda s-a arătat revoltată de gestul colindătorilor care au intrat în curtea sa cu boxele, speriindu-i chiar și câinii. Printre altele, artista a menționat că a fost necesar să îi amenințe cu poliția pentru a pleca de pe proprietatea sa.

„ În ce lume trăim? Ne mutăm la casă nouă și am făcut 15 mii de drumuri ca să încarc mașina cu câteva lucruri de care am nevoie. Și evident, făcând foarte multe drumuri, n-am mai încuiat poarta, doar am închis-o, dar n-am băgat cheia.

După ce am cărat aspiratorul, m-am dus sus să-mi iau geanta și să plec și au intrat 10 inși cu o boxă, îmbrăcați în costum popular și au început să colinde. Mare petrecere la mine în curte cu 10 oameni pe care nu-i cunoșteam, nu știu cu ce au venit, cert este că au intrat direct în curte, iar câinii mei s-au speriat.

Am coborât pe scări și am țipat: «Ieși din curte!'' Cum intrați la om în curte așa fără să bateți la ușă? Fără să întrebați: Sunteți de acord?». Le-am spus că dacă nu pleacă o să chem Poliția. Unul dintre ei m-a certat că n-am închis bine poarta și că eu sunt de vină.”, a mărturisit Adda pe rețelele de socializare.

Adda, luată la rost de internauți după mărturisirile făcute

Se pare că nu toți au fost de acord cu felul în care a reacționat Adda. Internauții nu s-au sfiit să o critice pentru felul în care i-a tratat pe colindători. Artista nu a lăsat de la ea nici de această dată, oferind din nou replica celor care consideră că este normală intrarea pe o proprietate privată a colindătorilor, fără să ceară permisiunea, numindu-l colind abuziv.

„Eu citind comentarii legate de ''colindul'' abuziv de azi. Se pare că sunt eu prea vedetă și că, de fapt, e normal să intre cineva peste tine în casă, curte, fără să ceară voie. Să pună colinde manelizat e pe o boxă la maxim.

Să te trezești cu 10 bărbați în curte, fiind singură acasă. Să te rogi de ei să plece și să nu vrea... Păi să ridice tonul la tine, în curtea ta. Frumoase tradiții avem! Și voi vreți să umblați liber prin Europa?! Succes!”, a scris Adda pe rețelele de socializare