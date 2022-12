În ce orașe din România s-a filmat serialul „Wednesday”. Filmările au durat opt luni

In articol:

Serialul „Wednesday” a devenit cel mai vizualizat serial într-o săptămână. Scenele emblematice din seria stranie s-au filmat integral în România, în locuri în care nimeni nu s-ar fi așteptat. Locațiile au fost editate la producție, în așa fel încât să arate ca din povestea serialului, însă ochii buni ai românilor au detectat imediat orașele în cauză.

În ce orașe din România s-a filmat „Wednesday”

Află unde s-a filmat cea mai populară serie la ora actuală.

Alegerea României ca și locație pentru filmările despre fiica celebrei familii Addams nu a fost deloc întâmplătoare. Tim Burton a transpus prin filtrul poveștii mai multe orașe din România, „gazde” ale celor opt episode din primul sezon.

Astfel, dacă nu v-ați dat până acum seama din episoade, serialul care ocupă primul loc pe Netflix de o săptămână a fost filmat în București, Bușteni, Sinaia, Buftea și Bălteni.

Conacul înspăimântător din „Wednesday” [Sursa foto: Captură YouTube]

Lansarea serialului a avut loc pe 23 noiembrie, însă persoanele care așteptau cu sufletul la gură apariția seriei au investigat minuțios imaginile de pe conturile de socializare ale marilor actori și au depistat locațiile de filmare. La puțin timp după ce fanii au lăsat mai multe întrebări legate de filmările din România, contul oficial de Netfix din România a postat un videoclip cu toate locurile din țară care apar în serial.

Orele de botanică de la Academia Nevermore [Sursa foto: Captură YouTube]

„A fost grozav să venim aici, în România, pentru că totul s-a potrivit în mod ciudat în universul Familiei Addams. Încercarea de a face România să semene cu Vermontul a fost o provocare interesantă, dar am reuşit să găsim multe noi locaţii. Iar în studio am avut spaţiul necesar pentru a crea platouri, aşa că a fost minunat că am putut face acest lucru. Am avut spaţiu suficient ca să construim exterioare, respectiv să construim oraşul Jericho. Este ca şi cum decorurile ar prinde viaţă, iar asta susţine întreaga atmosferă a serialului”, a declarat regizorul seriei.

Bușteni a fost principalul oraș al filmărilor din „Wednesday”, căci Academia Nevermore în care „exclușii” studiau a avut loc la Palatul Cantacuzino. Bucureștiul a fost și el oraș-gazdă pentru orele de botanică a elevilor Nevermore, mai exact, în Grădina Botanică. Zona de filmări la munte a continuat în Sinaia, cu scenele veritabile de la Gara Regală. În județul Dâmbovița, comuna Bălteni, Wednesay Addams și prietenii săi au intrat în conacul Olga Greceanu. Bineînțeles, magia serialului nu ar fi fost posibilă fără studiourile Buftea.

Academia Nevermore [Sursa foto: Captură YouTube]

Cine e Jenna Ortega, personajul principal în „Wednesday”

Jenna Ortega este, în momentul actual, cea mai discutată și apreciată actriță. La doar 20 de ani, fata a reușit să obțină, probabil, rolul vieții ei. Jenna a trecut printr-o transformare incredibilă și a devenit Wednesday Addams în noua producție marca Tim Burton.

Cine este Jenna Ortega [Sursa foto: https://www.instagram.com/jennaortega/?hl=r]

Deși multă lume a auzit de numele ei în ultimele luni, Ortega joacă în seriale și filme încă de la opt ani. În declarațiile sale publice, actrița a dezvăluit că nu a avut o adolescență ușoară din cauza faimei pe care o are, iar regretul său este că nu a experimentat cu adevărat cea mai frumoasă perioadă a vieții, adolescența.

Rolul lui Wednesday i-a adus multiple bătăi de cap, căci personajul este foarte diferit de personalitatea sa reală, însă sprijinul familiei, producției, colegilor de platou, dar și a lui Tim Burton, i-a ridicat moralul și i-au redat încrederea în propriile forțe.

Serialul „Wednesday” s-a filmat intergral în România [Sursa foto: https://www.instagram.com/wednesdaynetflix/?hl=r]

Jenna Ortega a apărut în mai multe producții pe micile sau marele ecrane, însă amintim din cele mai celebre de „Insidious 2”, „Saving Flora”, „You”, „The Babysitter: Killer Queen” și „Scream 6”.

