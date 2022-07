În ce relații au rămas Brigitte Pastramă și Ilie Năstase după divorț? Și-au spus adio în urmă cu 4 ani: "Așa stau lucrurile"

In articol:

Brigitte Pastramă și Ilie Năstase au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc. Au fost împreună mai mulți ani, însă la un moment dat au decis să meargă pe drumuri separate.

Acum, la patru ani de la divorț, bruneta a dezvăluit în ce relații a rămas cu fostul soț care, la rândul lui, s-a recăsătorit.

Cum se înțeleg Brigitte Pastramă și Ilie Năstase la 4 ani de la divorț?

Brigitte Pastramă și Ilie Năstase au mers în fața ofițerului de stare civilă în 2010, însă 8 ani mai târziu au decis să pună punct mariajului. La acea vreme, despărțirea a fost una destul de controversată, căci bruneta l-a acuzat pe tenismen de infidelitate și de faptul că se purta urât cu ea.

Au trecut 4 ani de la divorț, iar acum fiecare are familia lui. Brigitte a dezvăluit că în prezent nu are niciun fel de relație cu fostul soț și nu ține legătură cu acesta: "Fiecare cu viața lui. Nu avem niciun fel de relație. Ca și cum nu s-a întâmplat. Fiecare are căsnicia lui, se luptă pentru căsnicia lui și asta e! Așa stau lucrurile.", a declarat Brigitte Pastramă pentru fanatik.ro.

Brigitte Pastramă și Ilie Năstase, pe vremea când formau un cuplu [Sursa foto: Facebook]

"Ne salutăm și ne respectăm"

Cu toate că între ea și Ilie Năstase au existat multe certuri de-a lungul timpului, inclusiv pe vremea când erau căsătoriți, Brigitte a declarat că îi va purta întotdeauna respect acestuia.

Mai mult, bruneta susține că se bucură pentru faptul că fostul ei soț a reușit să-și găsească fericirea din nou:, a mai spus Brigitte Pastramă pentru sursa amintită.