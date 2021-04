În ce relații au rămas Jador și Georgiana Elisei după despărțire. A fost marea lui iubire

In articol:

Jador nu a ezitat să vorbească despre Georgiana, fosta lui iubită, în competiția Survivor. Într-un moment de sinceritate, el a povestit ce simte pentru fosta sa iubită.

În ce relații au rămas Jador și Georgiana Elisei după despărțire

De cum a intrat în competiție, Jador a spus că a acceptat această provocare tocmai pentru a o uita pe Georgiana, fosta lui iubită.

„Am lăsat-o pe fosta mea. O iubesc la fel de mult ca pe mama. M-am gândit puțin la ea, mi-a curs o lacrimă… Dar vreau să uit. Își bate joc de mine pentru că sunt om bun. Nu se gândea la mine, se gândea doar la ea. Nu se gândea că am nevoie de o femeie lângă mine, că eu muncesc atât de mult, muncesc cu nopțile. Sincer, o iubesc mai mult decât mă iubesc pe mine. Nu se gandeste la mine si la fericirea mea, ci doar la ea! Vreau să o uit neapărat. Am venit aici să o uit și să devin un om mai bun. O să fie ca un post pentru mine, fix așa am gândit când am plecat de acasă', a dezvăluit Jador la Survivor România.

La unul din jocurile de recompensă câștigate de faimsoși la Survivor, Jador a primit un mesaj de la Georgiana din care a reieșit în ce relații au rămas cei doi după despărțire.

„Ionuț, pentru început vreau să-ți spun că sunt mândră de tine, de ambiția de care dai dovadă și de modul în care te descurci în competiție. Sper să rămâi același om bun pe care l-am cunoscut. Știm amândoi care e situația dintre noi și în ce relații am rămas. Când ai plecat la Survivor, dar de acolo, din toată situația asta, inimile noastre au rămas logodite pentru totdeauna.

Ai grijă de tine și să rămâi acolo cât poți rezista. Te îmbrățișez, prietena ta de suflet”, i-a scris Georgiana lui Jador de la Faimoși.

Georgiana, marea iubire a lui Jador

Ori de câte ori are ocazia, Jador își amintește de relația cu Georgiana.

„Eu am fugit foarte mult de subiectul însurătoare pentru că eu nu prea am încredere în femei pentru că, sincer să fiu, până la vârsta asta am întâlnit foarte multe fete care nu rezonau deloc cu mine. Eu această fată am pus-o, din păcate, în aceeași oală cu toate celelalte femei pe care le-am cunoscut până acum.(...) O iubesc enorm pe fata asta, îmi doresc foarte mult să fiu lângă ea, îmi doresc foarte mult să îmi ofere copii și să le ofere copiilor noștri o educație. Îmi doresc foarte mult ca ea să fie mama copiilor mei. Am mai fost îndrăgostit, dar niciodată nu am iubit. O iubesc din tot sufletul meu și îmi doresc foarte mult să mă căsătoresc cu ea dacă e să mă aștepte, ceea ce cu siguranță se va întâmpla”, a spus Jador în cadrul emisiunii Survivor.