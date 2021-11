În ce relații au rămas Rona Hartner și Herve Camilleri după divorț! Artista rupe tăcerea: „Nu e cazul de regrete”

In articol:

Rona Hartner și Herve Camilleri au ales să pună punct mariajului și să continue pe drumuri separate după doar un an și jumătate de la momentul în care și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Neînțelegerile din timpul pandemiei de coronavirus și-ar fi spus cuvântul, iar în cele din urmă a mai fost doar un pas până la divorț.

Aceștia s-au despărțit definitiv în urmă cu câteva luni, iar artista recunoaște că încă nu a putut trece peste tot ce s-a întâmplat și încă se mai resimte în urma divorțului.

Totuși, nu mai încape loc de regrete pentru Rona Hartner care este convinsă că va depăși întreaga situația și își va reveni complet. Ea și Herve au rămas în continuare prieteni și vorbesc regulat. Mai mult, dacă unul dintre ei are nevoie de ajutor, celălalt nuj ezită să-i întindă o mână.

„Recunosc, încă nu am depășit şocul despărţirii de acel bărbat. Nu e cazul de regrete, dar am decis să mai păstrăm legătura, aşa că mai discutăm la telefon, din când în când. Pot rezista şi fără bărbat, fiindcă au existat în viaţa mea şi asemenea perioade, în care am fost mai mult singură.

Pe de altă parte, rămâne pentru amândoi faptul că am fost binecuvântaţi în biserică atunci când am decis să ne unim destinele. Şi amândoi considerăm că acest lucru are şi va avea pe termen lung o însemnătate aparte. Iată motivul pentru care cred că vom continua, sub o formă sau alta, să ne sprijinim reciproc, atunci când celălalt va cere ajutorul”, a declarat Rona Hartner pentru impact.ro.

Rona Hartner și Herve Camilleri [Sursa foto: Instagram]

Rona Hartner: „ Nu ştiu dacă fără aceste vrem uri ciudate căsnicia noastră nu ar fi supravieţuit”

Chiar dacă pandemia de coronavirus a fost picătura care a umplut paharul, Rona Hartner nu este convinsă că în lipsa ei căsnicia ei cu Herve ar fi supraviețuit.

Cert este că ambii și-ar fi dorit să urce pe scenă și să fie în mijlocul fanilor, evenimente care de fiecare dată îi unea și care le dădea motiv să continue împreună.

„Nu ştiu dacă fără aceste vremuri ciudate căsnicia noastră nu ar fi supravieţuit, poate, mai mult! Cert este că ne-au lipsit amândurora concertele. Ba chiar foarte tare! Poate spectacolele, întâlnirile cu publicul, erau un liant care ne unea foarte tare, care ne punea în faţa unui alt stil de viaţă. Or, asta ne-a lipsit poate prea mult şi cine ştie cât de tare ne-a influenţat decizia finală? Nu cred că vom afla vreodată!, a mai spus aceasta pentru sursa citată anterior.