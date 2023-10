În ce stare a găsit-o, de fapt, turista din Mamaia pe Dj Lalla?! Tatăl tinerei scoate la iveală tot ce s-a întâmplat după ce au fost alertați salvamarii: "Au încercat, dar n-au reușit"

In articol:

Dj Lalla a fost găsită moartă joi dimineața pe o plajă din Mamaia, însă tragedia este încă sub semnul întrebării. Chiar dacă rezultatele autopsiei susțin că tânăra s-a înecat, apropiații acesteia nu sunt atât de convinși.

Salvatorii au făcut tot posibilul să o readucă la viață pe Dj Lalla

Tatăl său a făcut noi declarații și a dezvăluit în ce stare a fost găsită Laura, dar și ce au făcut salvamarii imediat ce au fost alertați.

Moartea Laurei Roșca, zisă și Dj Lalla, a fost un șoc pentru toți cei care o cunoșteau. Tânăra a fost găsită fără suflare de o turistă pe o plajă din Mamaia, iar aceasta a alertat imediat autoritățile. La scurt timp după ce artista a fost înmormântată, tatăl său a povestit ce s-a întâmplat, de fapt pe plajă. Acesta a dezvăluit că salvamarii au făcut tot posibilul pentru a o readuce la viață pe Laura, aplicându-i mai multe manevre de resuscitare, însă fără rezultat.

Citește și: Descoperirea care adâncește ancheta morții Laurei Roșca. Hainele și telefonul i-au fost găsite la un kilometru de locul în care DJ Lalla și-a dat ultima suflare, deși polițiștii au cercetat zona în detaliu, imediat după tragedie

Citeste si: Fiica lui Mugur Mihăescu, Ivona, a fost cerută în căsătorie. Cine este viitorul ginerele al celebrului Garcea: „Ne-ați emoționat până la lacrimi”- kanald.ro

Citeste si: VIDEO- Ultimele imagini cu DJ Lalla! Cum a fost surprinsă tânăra cu doar două ore înainte de a fi găsită decedată pe plajă- stirilekanald.ro

„Noi avem de la autopsie, avem o hârtie în care scrie că i s-a găsit în plămâni nisip, deci s-a înecat. Şi nu i s-au găsit, la analize, nici alcool, nici drog. S-a întâmplat la 10.00 dimineaţa, s-a dus să vadă malul mării, a făcut poze cu răsăritul. Nu ştiu, acum mai nou i-au găsit şi telefonul şi lucrurile ei. Pentru că au găsit-o în tricou şi chiloţei, deci nici măcar costum de baie. Şi a găsit-o o turistă. Au chemat salvamarii şi au încercat să o resusciteze şi n-au reuşit. De înotat ştia să înoate chiar foarte bine. A fost ceasul rău în momentul ăla. Accident. Dacă n-aş avea putere financiară, cred că mi-aş pune ştreangul. Sunt aşa de bulversat", a declarat Nicolae Roşca, tatăl Laurei, potrivit Antena 3 CNN .

Tatăl lui Dj Lalla, noi dezvăluiri despre moartea fiicei sale

Tatăl lui Dj Lalla a vorbit și despre zvonurile răspândite în spațiul public, referitoare la cauza morții fiicei sale. Rezultatele autopsiei au arătat că Laura Roșca a murit prin înec, iar bărbatul a dezvăluit că restul ipotezelor și speculațiilor le va lăsa în seama autorităților.

Citeste si: VIDEO. Cum a fost surprinsă DJ Lalla, înainte de a-și pierde viața. Ultimele imagini cu tânăra- kfetele.ro

Citeste si: UPDATE/ EXCLUSIV: Pompierii încă intervin la incendiul din clădirea de lângă Maternitatea Giulești. În incintă se aflau probe importante ale Poliției în mai multe dosare. Ancheta este în desfășurare- stirilekanald.ro

Citeste si: Laurențiu Damian, tatăl lui Anghel Dămian, primele declarații despre nepotul său: "Nu pare încă foarte familiarizat cu treaba asta, dar poate că cer eu prea multe de el acum”- radioimpuls.ro

Citește și: Bărbatul care a găzduit-o pe DJ Lalla scoate la iveală detalii halucinante! Mărturisirea pe care tânăra i-a făcut-o despre prietenul ei, cu puțin timp înainte de a-și pierde viața

„Toate bănuielile sau speculațiile sau presupuneri, astea le are poliția. Eu nu le mai am. S-a înecat, i-au găsit nisip în plămâni. Înseamnă că a luat o gură de apă cu nisip. Dacă știți evenimentele de pe Plaja Mamaia, anul acesta a fost record la decese, în jur de 50. Este un record de când există Mamaia. În general, erau 4-5 decese pe sezon, dar acum în Mamaia, pentru amenajările acelea, după doi metri de plajă s-a făcut o groapă. Pe aceea eu nu o înțeleg, dar probabil că inginerii și specialiștii cunosc mai bine ca mine. Eu am cântat la Mamaia, știu bine plaja. Înainte, după ce intram în apă și mergeam 50 de metri, era apa până la genunchi. Acum, este o groapă. Faci doi pași și e o groapă. Mi-au zis prieteni care au fost acolo că după ce au picat în groapa aia, au avut nevoie de ajutor să vină la mal, deci probabil că și Laura, necunoscând locul, s-a avântat. De înotat, înota foarte bine, dar poți să aluneci, se mai poate întâmpla", a explicat tatăl lui DJ Lalla, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.