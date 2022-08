În ce stare este Ioana Năstase, după ce a fost aruncată de pe cal! Soția lui Ilie nu se simte prea bine: „Mi-a zdruncinat rău creierii și coloana”

In articol:

Ioana Năstase a fost protagonista unui accident teribil, care s-ar fi putut încheia tragic! Bruneta este o mare împătimită a călăritului, iar pentru pasiunea ei Ilie a fost nevoit să scoată din buzunare nu mai puțin de 25 de mii de euro pentru un cal pur sânge, pe care i l-a dăruit partenerei sale.

Cezar este numele animalului, iar Ioana Simion are o relație aparte cu acesta.

Astfel că nu-și explică cum la ultima ședință de echitație animalul a aruncat-o pur și simplu de pe spatele său. Mai ales că totul a decurs ca pe roate la început, ba chiar aceasta a avut timp și de o ședință foto, înainte de accident: „Înainte de a fi aruncată de pe șaua lui ”Cezar”!!! Mulțumesc, Bunului Dumnezeu pentru că m-a salvat și de aceasta data !!!”, a scris Ioana Năstase pe pagina sa de socializare în dreptul imaginilor cu calul.

Cum se simte Ioana Năstase, după ce a căzut de pe cal: „Nu mă simt prea bine, iau tratament”

Soția fostului tenismen a vorbit despre starea în care se află, la o zi după ce a fost protagonista unui accident care s-ar fi putut încheia mult mai grav. Din fericire, căzătura Ioanei Năstase a fost atenuată de nisip, altfel lucrurile ar fi putut sta total diferit.

În momentul de față, bruneta se află pe tratament și recunoaște că nu se simte prea bine. Ea nu-și explică cum a ajuns în această situație, mai ales că niciodată calul ei nu a fost agresiv cu ea.

„Nu mă simt prea bine, iau tratament, trebuie să recunosc, mi-am cam văzut moartea cu ochii, m-a aruncat în cap. Calul meu, pe care îl știți voi, doar că el foarte schimbat, am și întrebat ce are calul, mi-a spus că nu are nimic, de obicei se lucra cu el înainte de a-l încăleca eu, se lucra cu el, timp de 20 de minute, lucra băiatul care se ocupa în mod special de el zilnic.

Mi-a zdruncinat rău creierii, trebuie să recunosc. Și coloana... Eram pe nisip, ceea ce a fost foarte bine, pentru că a atenuat”, a declarat Ioana Simion, la un post de televiziune.