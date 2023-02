„În fiecare an am fost olimpică” Ce studii are, de fapt, Maria Constantin? Artista a terminat mai multe facultăți

In articol:

Maria Constantin se mândrește cu o carieră solidă în muzică, pentru care a muncit din greu ani la rând. Artista a urmat studii de specialitate de la vârste fragede, iar acum se poate mândri cu un portofoliu plin cu diplome. Întrebată în nenumărate rânduri de fani despre studiile pe care le-a urmat, artista a decis ca de această dată să ofere un răspuns detaliat și complet.

Maria Constantin a terminat Liceul de „Muzică Constantin Brăiloiu” din Târgu-Jiu, perioadă în care, în fiecare an, a obținut rezultate remarcabile la secția flaut. Ulterior terminării studiilor liceale, artista a ajuns la București, unde a urmat studiile în cadrul Facultății de Jurnalism. A trecut cu succes și de această etapă, însă solista nu s-a oprit aici!

Maria Constantin a început cea de-a doua facultate la vârsta de 30 de ani

La vârsta de 30 de ani, Maria Constantin a decis să-și urmeze visul pe care l-a avut dintotdeauna, și anume acela de a face Conservatorul. După două luni în care a făcut pregătire intensă, a primit vestea că a intrat prima cu bursă. În următorii 4 ani, artista a muncit din greu pentru a-și termina studiile.

„Pentru cei care nu știți, am terminat Liceul de «Muzică Constantin Brăiloiu» din Târgu-Jiu, unde, în fiecare an, am fost olimpică la secția flaut și, de asemenea, după ce am terminat liceul m-am înscris la facultate, am terminat Facultatea de Jurnalism din București.

La vârsta de 30 de ani, a fost o ambiție de-a mea, pentru că părinții meu nu și-au permis din punct de vedere financiar să mă întrețină pentru facultate și alte cele, am făcut 2 luni de zile am făcut pregătire pe canto clasic, ceea ce nu cântasem niciodată muzică clasică cu vocea, și am luat admiterea și am intrat prima cu bursă la facultate și am intrat la fără taxă, voi continua. Au urmat 4 ani de Facultate de Conservator”, a spus Maria Constantin în mediul online.