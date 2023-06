"În fiecare seară îi spun te iubesc înainte să adorm" Cum arată viața Mădălinei Crețan, la mai bine de 6 luni de la moartea lui Nosfe | EXCLUSIV

In articol:

În toamna anului trecut, vestea că Nosfe a murit a șocat întreaga țară și a adus un val de durere în rândul fanilor, al prietenilor și mai ales al familiei.

Artistul a lăsat în urmă o soție și o fiică. La mai bine de șase luni de la tragicul eveniment, Mădălina Crețan a vorbit despre viața fără Noste, la Online Story by Cornelia Ionescu.

Nu trece seară ca Lady Nosfe să nu îi spună "Te iubesc", în gând sau cu voce tare artistului. Ori de câte ori dă de o situație grea, vedeta vorbește cu omul care i-a fost alături în fiecare clipă.

Mădălina Crețan, detalii în premieră despre viața fără Nosfe

Invitată în emisiunea Corneliei Ionescu de la WOWnews, Mădălina Crețan a vorbit despre viața fără Nosfe. Vedeta mărturisește că vorbește, în casă, în gând sau cu voce tare cu Nosfe și recunoaște, însă, că multe persoane din mediul online au criticat-o când a vorbit despre acest lucru.

"Nu știu cât de nebunesc sună, dar sunt convinsă că persoanele care au trecut prin astfel de despărțiri comunică, vorbesc, în cap sau cu voce tare cu persoana de care s-au despărțit. Eu da, vorbesc și cu voce tare și în gând. Vorbesc foarte mult cu el, nici nu știu cum aș putea să nu o fac. Mă și cert cu el.

Atunci când mă lovesc de situații un pic mai dificile, am o zi mai proastă sau am de rezolvat ceva care e destul de complicat, îl cert cumva și îl întreb el ce ar fi făcut dacă ar fi rămas el în situația mea și ar fi trebuit să facă toate lucrurile acestea, ai fi putut?(...) O să zică lumea că sunt nebună, am făcut odată o postare pe Instagram în care am intrat mai amănunțit în această eră a trezirii spirituale.

Mi-a scris atunci o doamnă că și sora ei trece prin ce am trecut eu, dar că ea gestionat situația fără să o ia razna și să abereze. Nu m-am supărat, dar mi s-a părut amuzant și tocmai de asta cred că o să zică lumea că sunt nebună. Sunt multe persoane care nu cred în asta", a dezvăluit Mădălina Crețan, la WOWnews.

Mădălina Crețan îi spune "te iubesc" lui Nosfe în fiecare seară

Mădălina Crețan, extrem de sinceră și asumată, a mărturisit că nu trece seară în care să nu îi spună te iubesc lui Nosfe. Lady Nosfe are poza artistului pe noptiera de la pat și tot acolo a amenajat și o instalație de lumini.

Soția artistului a dezvăluit că peste tot în casă, unde există fotografiile lui, a făcut în așa fel în cât să existe și o lumină.

"Am pe noptieră lângă pat o fotografie cu el, un îngeraș și o instalație, pentru că vreau să fie lumină în locul în care sunt imagini cu el. În fiecare seară înainte să mă culc îi spun te iubesc", a povestit ea.

Stilul autoritar al tatălui, o cărămidă pentru Lady Nosfe de azi

Tatăl Mădălinei Crețan a fost unul autoritar, așa cum a povestit chiar ea. Vedeta a mărturisit că stilul acesta a fost unul extrem de benefic, astfel devenind femeia puternică de astăzi.

"Când eram mai micuță, dacă trebuia să aleg între tata și mama o alegeam pe mama. Tata a fost mai dur așa, el și-a dorit un băiat și a avut grijă să mă crească un pic în spiritul acesta mai autoritar, dar uite, consider că nici asta nu este întâmplător.

Sunt convinsă că felul lui de a fi un pic mai autoritar cu mine a mai pus o cărămidă la puterea de zice că o am eu astăzi", a explicat ea, la WOWnews.

