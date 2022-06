„În halul ăsta am ajuns?!” Ce s-a întâmplat în urmă cu o seară acasă la Smiley și Gina Pistol? Artistul, reacție nervoasă pe Internet

In articol:

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea mondenă. Au încercat să-și țină relația un secret, însă fanii au aflat în cele din urmă de povestea lor de dragoste. Cei doi au decis să-și asume relația și în spațiul public pe când prezentatoarea TV era gravidă în cinci luni și urma să-l facă tătic pe artist.

Timpul a trecu de atunci, iar acum cei doi sunt părinții unei fetițe de mai bine de un an de zile, iar totul se învârte acum în jurul micuței Josephine, care este centrul universului celor doi. Astfel că orice lucru care o supără pe micuță îi supără și pe cei doi.

De pildă, alarma care a fost dată în urmă cu o seară de Departamentul pentru Situații de Urgență, care avertiza că urmează condiții meteo extrem și recomanda ca toată lumea să se pună la adăpost. Sunetul alertei a trezit-o pe cea mică, iar Smiley s-a enervat foc și pară. Artistul s-a plâns pe rețelele de socializare pe acest subiect.

„Nu știu despre voi, dar aseară, in liniștea nopții, am primit RO-Alert de ploaie. Am ajuns să primim alerta ca începe ploaia. Cum să fim mă așa? Doamne ferește. În halul ăsta am ajuns?! Te panichezi, alergi prin casă de nebun, se trezește copilul, începe să plângă. E ceva, Doamne ferește. Ce facem mă cu alertele astea de ploaie?!", a povestit artistul pe Instagram.

Gina Pistol a postat imaginea cu Josephine cu care le dă peste nas celor care au zis că seamănă cu Smiley

Atât Smiley, cât și Gina Pistol au decis să nu îi dezvăluie chipul lui Josephine pe rețelele de socializare, spre supărarea internauților care mor de curiozitate să vadă cu cine seamănă mai mult

cea mică. Ei bine, în urmă cu câteva zile, vedeta de televiziune le-a făcut o bucurie fanilor și a postat imaginea care spune tot. Deși toată lumea care a văzut-o pe fetiță spun că este leită tatăl ei, Gina Pistol a ținut să le dea peste nas.

„Toată lumea: Doamne ce seamănă cu el, este toată Andrei!

Eu: Da are puțin și de la mine!”, a scris Gina Pistol în dreptul imaginilor cu fiica ei care ține mătura în mână.