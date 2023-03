În momentul în care nu ai niciun venit, trebuie să iei măsuri” Emil Mitrache, invadat de probleme după retragerea din lumina reflectoarelor. Ce a ajuns să facă Americanu' pentru bani?

In articol:

Au trecut mulți ani de când Emil Mitrache a dispărut din lumina reflectoarelor, puțini fiind cei care mai știu lucruri despre viața actorului.

Americanu', așa cum s-a făcut cunoscut la scară largă odată cu rolul din serialul de comedie ”La Bloc”, a trecut prin multe situații de când a ieșit din lumea televiziunii, ceea ce l-a făcut să se și reprofileze.

Americanu' face orice job pentru a-și întreține familia

În anul 2009, spune el, a începutul totul, odată cu venirea pe lume a primului său copil, moment în care responsabilitățile și cheltuielile familiei au crescut considerabil.

Motiv pentru care și-a luat concediu de paternitate, timp în care, spune el, s-a plafonat din punct de vedere profesional.

Fapt ce l-a făcut ca, imediat după ce băiatul lui a mai crescut, să se reorienteze profesional și așa a ajuns în domeniul asigurărilor, acolo unde activează și acum.

Însă asta nu este tot, căci lista meseriilor pe care le-a încercat, de nevoie, continuă. A fost ghid, a făcut taxi și spune că nu îi este rușine, pentru că nu a cerut nimănui nimic niciodată, deși lumea mereu l-a privit altfel văzându-l într-o asemenea ipostază după succesul din serialul de comedie.

El spune, însă, că atunci când ai familie, datorii și responsabilități, este musai să faci orice pentru a-i întreține pe cei dragi, chiar și să ajungi să practici ceea ce nu credeai vreodată că o să faci.

”În 2009, atunci s-a născut şi primul meu copil şi am decis să intru eu în concediu de paternitate şi am stat acasă. Am fost liber de contract pentru că trei ani cât am stat acasă, nu m-a căutat nimeni. Pe urmă am intrat în asigurări, m-am făcut mediator, chiar şi în prezent am biroul meu de mediere. După aia m-am făcut şi ghid. Nu ştii în ziua de azi câte meserii o să practici în viaţă. Am făcut şi taximetrie de tip Uber vreo două, trei luni, dar mai mult pe timp de noapte lucram. Între 2006 şi 2008 am avut şi o pizzerie. În momentul în care nu ai niciun venit şi facturile tot vin, trebuie să iei măsuri. Nu m-am dus nicăieri să mă plâng, n-am cerut la nimeni, n-am fost dator la nimeni. Am muncit pentru fiecare ban câştigat. Da, pentru că toată lumea era mirată atunci cum de fac eu Uber. Se pare că imaginea primează în România. Aveam o familie de întreţinut şi copii de crescut”, a spus Americanu’ din La Bloc, conform Fanatik.

Și dacă după perioada celebrității a dus-o greu cu banii, nici când era pe sticlă lucrurile nu erau atât de roz, precum se credea.

Emil Mitrache spune că era plătit bine, dar și muncea pe măsură pentru banii câștigați, plus că mereu trebuia să fie cumpătat.

Și asta pentru că, actor fiind și lucrând pe proiect, salariul nu intra în cont mereu la timp și nici nu era lună de lună. Dar, nici de acea perioadă nu se plânge, cum nu o face nici acum, pentru că atât cât a fost, a fost bine și este sigur că se va descurca și de acum înainte.

”Să ştii că în comparaţie cum se câştigă astăzi şi la cât munceam, zilnic de la 9 dimineaţa până la 11-12 noaptea, era un câştig decent, nu zic nu. Dar şi munceam pentru banii ăia. Câştigam în jur de 200-250 de dolari maxim pe episod. Norocul nostru a fost că ajunsese să se dea cam patru episoade pe săptămână şi de acolo era un venit mai bun. Problema era că nu munceam 12 luni, vreo patru luni şi ceva era pauză şi trebuia să trăim şi lunile acelea din aceşti bani, să fim cumpătaţi. Puneam mereu bani deoparte pentru că nu aveam zi fixă de salariu. Nu ştiai niodată când primeşti banii şi trebuia să îţi ajungă pentru toate facturile. Am aşteptat câteodată şi două sau trei luni să primim banii, că nu erau”, a mai adăugat Emil Mitrache.