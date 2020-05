In articol:

Culmea, una dintre victime, un manelist cunoscut, Edy Talent, i-a căzut victimă răzbunării, dar dintr-o confuzie incredibilă, povestită cu lux de amănunte de Florin Salam.

”Am sunat de acasă, am ajuns la NEK pe la 1:30 noaptea să îmi fac o melodie. Acum, taxi a plecat, nu mai aveam după ce să îl sun pe NEK să iasă, iar în curte era întuneric. Și nici nu puteam să strig, erau o grămadă de câini. Și îmi ziceam: Ce să fac, mă, nene, acum? Și dacă strigam, nu se auzea. Era un coteț mare de câini, parcă era un dulău. Mă gândeam cum intru fără să mă mănânce câinele. Eu nu știam dacă e câine, dar dacă vezi un coteț mare, te sperii. Am intrat pe furiș și când am ajuns la coteț, am fugit. Am zis: Gata, am scăpat!”, povestea Florin Salam la o emisiune TV. Doar că, victimă i-a căzut un om, un manelist celebru, Edy Talent.

povestea Florin Salam, ironizând crunt statura lui Edy Talent, unul dintre maneliștii cunoscuți pentru multe, doar nu pentru statura de body-guard.

Mai mult, Florin Salam nu a ascuns că a făcut exces de violență. ”Când i-am dat un picior în cap, MARȘ, zic eu... Eu dădeam cu picioarele încontinuu, iar el zicea să nu mai dau... Săracul, câte picioare și-a luat de la mine... La final, ditamai vânătaia avea...”, povestea Florin Salam, spre amuzamentul celor aflați în studioul de la Taraf.

Florin Salam, în război cu maneliștii noii generații

De curând, Florin Salam, la o mică agapă, s-a apucat de cântat, dar nu înainte de a arunca câteva ”săgeți” pentru maneliștii din generația nouă. ”Edvine, îți cântă fratele tău... 300 de lăutari din ăștia de după Revoluție... Dar tot noi îți răcorim inima... Suntem modești, dar tu știi că cum îți cântăm noi nu îți cântă nimeni, de pe planetă. Și după câteva șprițuri, eu, care nu mai când în România decât câteva luni...”, a fost o parte a dedicației făcute de Florin Salam, ușor incoerent la vorbit.