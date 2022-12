În plin scandal de dopaj, Simona Halep a primit o veste la care nu se aștepta! Tenismena urmează să primească o sumă importantă de bani pentru rezultatele obținute în 2022

In articol:

Cariera Simonei Halep a luat o turnură la care nimeni nu se aștepta când aceasta a fost acuzată oficial de dopaj, după ce a fost testată pozitiv pentru Roxadustat.

După rezultatul testului care a arătat că Simona Halep intrase în contact cu substanța interzisă de legile comunității WADA, aceasta a fost suspendată de pe terenul de tenis.

WTA, veste de sute de mii de dolari pentru Simona Halep

Chiar dacă Simona Halep mai are de așteptat până la finalizarea scandalului de dopaj, tenismena a primit o veste extrem de bună din partea WTA. Marea sportivă a fost recent informată că rezultatele sale din anul 2022 nu o să fie trecute cu vederea.

Astfel, vedeta urmează să fie premiată de către Asociația de Tenis Feminin cu o sumă importantă de bani. Recompensa vine ca urmare a clasamentului anului 2022, în care jucătoarea de tenis s-a menținut pe locul 10.

Prin urmare, pentru că nu a reușit să fie detronată de pe locul 10, tenismena urmează să încaseze o sumă frumușică de bani, în valoare de 112.500

de dolari.

„19 jucătoare din Top 20 WTA sunt înscrise, singura excepție fiind Simona Halep, suspendată provizoriu”, notează WTA.

Chiar dacă aceasta este o veste bună pentru sportiva de top, Simona Halep nu va lua parte la turneul Australian Open, care va avea loc în perioada 16-29 ianuarie 2023.

Chiar și așa, tenismena româncă luptă în continuare pentru a-și demonstra nevinovăția și pentru a arăta că a intrat în contact cu substanța interzisă fără știrea sa.

„Este cel mai mare șoc din viața mea. De-a lungul întregii mele cariere, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, e total în opoziție cu valorile cu care am fost educată. Mă simt complet confuză și trădată. Voi lupta până la sfârșit să dovedesc că n-am luat niciodată intenționat o substanță interzisă și am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieși la iveală. Nu e despre titluri sau bani, e despre onoare și povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu tenisul în ultimii 25 de ani”, a fost o parte din mesajul transmis de Simona Halep pe rețelele de socializare, pe data de 21 octombrie, atunci când a anunțat că a fost testată pozitiv la Roxadustat.

