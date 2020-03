Mai exact, Leo de la Strehaia a decis să își vândă palatul pe care și l-a construit la Strehaia, locul său de baștină, convins că în perioada de criză banii cash sunt cei mai utili.

”Vreau să îmi vând alatul. Cer 2 milioane de euro, o să iau 2 milioane de euro, mai puțin nu las. Casa pe care am scos-o la vânzare valorează chiar mai mult, cu tot cu teren, dar mă mulțumesc cu atît”, ne-a spus, în exclusivitate, Leo de la Strehaia. Motivele pentru care își vinde palatul le-a explicat tot Leo de la Strehaia.

”Acum am decis să îl vând pentru că trecem printr-o perioadă de criză. Situașia este dificilă în România, iar eu, sincer, aș vrea să mă retrag puțin din lumea afacerilor. Oricum, pentru mine, casa este puțin cam mare, eu nu mă mai mișc așa cum mi-aș dori după accidentul vascular cerebral pe care l-am suferit, am probleme cu o mână și cu un picior, nu mai urc scările așa cum ar fi ok, mi-e greu. Așa că, după ce am discutat cu familia, am decis să mă stabilesc într-un apartament, nu am nevoie de o casă atât de mare.

ne-a mai spus Leo de la Strehaia.

Relaţia dintre Leo de la Strehaia şi Dana Criminală a fost, încă de când s-a aflat că sunt împreună, una extrem de controversată, brunetă fiind, de fapt, mama Renatei, iubita “Prinţului Ţiganilor” din acea vreme. Cu toate acestea, Leo de la Strehaia şi Dana Criminală, în ciuda certurilor şi deselor despărţiri şi împăcări, au trecut peste toate tabu-urile sociale şi au rămas împreună.