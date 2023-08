„În spatele unui bărbat de succes” Care este secretul mariajului de lungă durată dintre Constantin Enceanu și soția lui, Angela? Artistul este căsătorit de aproape 4 decenii cu mama fiicei sale

In articol:

Constantin Enceanu este unul dintre cei mai apreciați interpreți de muzică populară. Artistul, în vârstă de 59 de ani, și-a petrecut o mare parte din viață în fața publicului său, care l-a îngrășit întotdeauna pentru talentul lui artistic. Pe lângă succesul din lumea folclorului, cântărețul de muzică populară se bucură și de o familie împlinită.

Constantin Enceanu este căsătorit de 38 de ani cu soția lui, Angela, cu care are are o fiică, pe Cătălina.

Citește și: Ionuț Dolănescu, în vizorul fratelui său după ce a renovat casa regretatului lor tată! Reacția acidă pe care a avut-o Dragoș la adresa interpretului: „A luat tot, pe motiv că el e solist”

Într-un interviu acordat recent, celebrul interpret de muzică populară și-a deschis sufletul și a vorbit sincer despre mariajul dintre el și soția lui, Angela. Constantin Enceanu are doar cuvinte de laudă la adresa partenerei sale de viață, mărturisind că aceasta este o femeie foarte puternică. După aproape 4 decenii pe care i-au petrecut împreună, artistul dezvăluit secretul unei căsnicii de lungă durată. Interpretul de muzică populară a dezvăluit că are multă încredere în soția lui și că poate vorbi despre orice subiect cu ea, lucruri care contează foarte mult într-o relație.

Citește și: Saveta Bogdan a dus bucătăria românească în America: "Mănâncă de rupe". Artista a dezvăluit ce le-a gătit copiilor imediat ce a ajuns în SUA| EXCLUSIV

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: Informația momentului vine de pe frontul din Ucraina! Ce se întâmplă chiar acum în jurul Bahmutului- stirileprotv.ro

„Am fost câteva zile pe litoral cu soția și nepoțeii noștri, am combinat utilul cu plăcutul. Deocamdată, atât. Oricum, vin săptămânal pe litoral, să susțin spectacolele. Sunt de 38 de ani cu soția mea, am o femeie puternică lângă mine. Vorba aceea: “În spatele unui bărbat de succes, este o femeie puternică” și este adevărată. Eu vorbesc doar despre soția mea. Când am plecat de acasă, am știut pe cine las acasă, știu că pot lăsa toate treburile pe mâna ei, fără niciun fel de problemă, știu că pot să discut orice cu ea, orice sarcină, o rezolvă, am avut încredere unul în celălalt și am tras amândoi în aceeași direcție la căruță. Asta contează foarte mult. Ăsta cred că este secretul!”, a declarat Constantin Enceanu pentru Playtech.ro.

Constantin Enceanu și soția lui sunt căsătoriți de 38 de ani [Sursa foto: Facebook]

Constantin Enceanu nu se lasă de concerte

Deși se apropie de 60 de ani, Constantin Enceanu rămâne unul dintre cei mai solicitați interpreți de muzică populară. Artistul are programate foarte multe spectacole în perioada următoare, mărturisind că se află mai mult pe drumuri.

După ani de carieră, interpretul a declarat că se află într-o stare perfectă de sănătate, singura problemă pe care o are în prezent fiind reprezentată de temperaturile foarte ridicate din acest sezon.

Citeste si: Dana Roba, filmare neașteptată din trafic! Sora makeup artistei a postat pe internet imaginile cu vedeta- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Lună Plină 1 august 2023 în Vărsător. Sfaturile astrologului Nicoleta Ghiriș pentru fiecare zodie în parte: ”O încărcătură mare emoțională, frici și angoase”- stirilekanald.ro

Citeste si: Cauza morții subite a actorului Angus Cloud, la numai de 25 de ani- radioimpuls.ro

Citește și: "Mi-a oferit Dumnezeu cât nu aș fi gândit eu vreodată". Constantin Enceanu mărturisește care este cel mai mare regret al său| EXCLUSIV

„Am spectacole pe litoral, Mamaia, Eforie Nord, Saturn, Neptun. Am și la Sibiu, iar de Sfânta Maria am o perioadă aglomerată, o să fiu zi de zi plecat. Nu am probleme cu sănătatea, nu suport să stau în căldură, dar mulțumesc mașinii că îmi oferă confort și condiții optime de deplasare. M-a dus mașina asta peste tot. Am 500 de mii de kilometri în bord în 7 ani de zile!”, a mai declarat interpretul de muzică populară.