În timp ce Elena Udrea se află după gratii, Adrian Alexandrov a ieșit să ia prânzul cu o femeie celebră. Cu cine a fost surprins iubitul blondinei

Elena Udrea se află după gratii și își ispășește pedeapsa de 6 ani în Penitenciarul de Femei Târgșor. Nici pentru Adrian Alexandrov nu este o perioadă bună, având în vedere că în prezent se ocupă exclusiv de creșterea și îngrijirea fiicei sale și a Elenei Undrea, Eva.

Ei bine, însă, recent, bărbatul a fost surprins alături de o femeie cunoscută din România, la un restaurant de lux din Capitală, conform Spynews.ro. Mai precis, Alexandrov a coborât din bolidul său de lux și s-a îndreptat către o masă, acolo unde îl aștepta Andreea Cosma, fostă membră a Camerei Deputaților din Parlamentul României.

Cei doi au stat de vorbă ceva timp, apoi Andreea a mers la o altă masă, unde o așteptau alte două persoane.

Elena Udrea a fost vizitată de fiica sa în închisoare

După ce au încheiat discuția, Adrian Alexandrov s-a ridicat de la masă și s-a îndreptat către autoturismul său.

Nu de mult, Elena Udrea a fost vizitată de fiica sa în închisoare, iar la scurt timp după acest episod, Elena Udrea a ținut să facă o serie de precizări, postând un mesaj tranșant pe Facebook, acolo unde a explicat că este pe cât se poate de nemulțumită de condițiile de vizită din penitenciar, mai ales când vine vorba

despre o mamă și copilul ei.

"Pentru că tot s-a aflat ”pe surse” din interiorul penitenciarului, și chiar în timp real, că am fost vizitată de fetița mea, vă confirm că după aproape 4 luni și un demers anevoios mi-am văzut în sfârșit copilul! Aș fi dorit ca Eva să fie ferită de publicarea imaginilor de la această vizită, poate pentru că eu încă sunt marcată de filmările cu Tibi Ridzi ducându-și de mânuțe cei doi copilași să își viziteze mama, acum 6 ani. Dar, dacă tot au fost știri despre întâlnirea pe care am avut-o cu fetița mea, o să aduc în discuții o știre absurdă creată de prevederea legală care face ca un copil să își vadă mama aflată în detenție doar printr-un geam numit “dispozitiv de protecție”, fără să poată atinge, fără să îi poată sta în brațe, fără să poată simți iubirea mamei, care îi lipsește atât de mult. Cine a putut gândi o tâmpenie ca asta? Prin această regulă, o mamă, condamnată eventual pentru furt din magazine sau pentru vreun abuz în serviciu, are același regim de primire a vizitelor ca un criminal în serie condamnat pe viața. Despre ce protecție poate fi vorba și a cui când vorbim de întâlnirea unei mame cu copilul ei??? S-au creat momente dramatice, când copii au început să urle și să lovească cu pumnii și picioarele geamul care îi împiedica să ajungă la mamele lor. Dacă tot există o cameră special amenajată pentru astfel de întâlniri “mama și copilul”, de ce nu se permit aceste vizite aici fără să fie nevoie de nenumărate avize, aprobări și semnături ajungând până la cea a directorului penitenciarului? Sunt studii recente din SUA, care arată că, copiii ale căror mame sunt arestate rămân cu traume pentru tot restul vieții și, mult mai probabil decât în cazul celorlalți copii, devin ei însuși infractori. Deci, la ce și cui folosește această lege inumană, ilogică, barbară chiar? Lăsați copiii să își poată întâlni mamele, să aibă parte, măcar în cele câteva ore pe lună în care sunt permise vizitele, de îmbrățisarea lor, să poată sta în brațele lor să simtă iubirea și alinarea pe care brațele și săruturile unei mame le aduce. Și în același timp, în acest fel ar scădea și presiunea psihică și suferința pe care o mamă în detenție le resimte tocmai din cauza despărțiri de copii, ceea ce pe unele le face violente, le împiedică să se adapteze, sau chiar le îmbolnăvește grav. Dacă tot sunt obligată să mai stau în penitenciar, unde am ajuns printr-un abuz terifiant al unor judecători ai ICCJ, măcar să încep să fac ceva bun pentru cei de aici, condamnate sau angajați ANP, ba chiar pentru societate, având în vedere că ce se întâmplă într-un penitenciar afectează direct și indirect și societatea.", a fost mesajul transmis de Elena Udrea, pe contul personal de Facebook.

Elena Udrea și fiica sa, Eva