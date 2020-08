Elena Pădure

Cântăreața de muzică populară Elena Pădure a fost depistată pozitiv cu coronavirus. Artista ar fi luat virusul în timp ce se afla la Suceava unde filma mai multe videoclipuri. Apoi ea a acuzat dureri de cap , oboseală și și-a pierdut mirosul.

„Mi-am dat seama că am luat virusul, când am văzut că, după o săptămână de zile, nu mă simt bine şi tot am luat tratament şi mergeam din rău în mai rău. Am văzut că nu e o gripă obişnuită pentru că îmi pierdusem mirosul, nu mai aveam putere, aveam dureri de cap mari şi senzaţie de vomă, dar şi lipsa poftei de mâncare. Nu îmi trebuia nimic şi aşa o stare de letargie, ciudată. Nu puteam să fac nimic, nici să gândesc, trăgeam de mine de pe o zi pe alta”, a povestit Elena Pădure pentru jurnaliștii de la Click.ro.

Artista spune că a avut o formă ușoară a bolii, dar cu toate acestea a stat internată în spital 14 zile.

„În spital am stat 14 zile şi m-am externat după ce a ieşit testul negativ. Eu am avut o formă medie, nu am stat nici cu oxigen şi nici nu a fost nevoie să iau antivirale. Nu am tuşit. La plămâni mi-a ieşit ceva, dar nu foarte grav. Nu a fost nevoie să stau în izolare la externare şi nici nu mi s-a dat tratament acasă. Au spus să iau paracetamol, dar încă nu sunt perfect restabilită, deşi au trecut 10 zile de la externare. Aveam transpiraţii abundente, dar şi acum mai am, şi transpiraţii, şi dureri de cap. Deci, nu-i de glumit. La început mi s-a părut şi mi că e aşa ceva, nu ştiu cum, dar trebuie avut mare grijă, mai ales cei care au şi alte afecţiuni”, a mai declrat artista.

Elena Pădure, dezvăluiri uluitoare despre medicii care luptă în prima linie

Elena Pădure a făcut dezvăluiri șocante și despre medicii care luptă ca pacienții bolnavi de coronavirus să fie tratați la timp.

„Medicii au şi câte trei rânduri de mănuşi, nici o porţiune din piele nu rămâne descoperită şi au acele combinezoane care sunt din plastic… Îmi arăta o asistentă cum avea pe dedesubt şi cum stătea cu pantalonii şi tricoul ud. Şi au pamperşi, nu au voie să bea apă, să mănânce şi nici să meargă la baie 6 ore. Lucrează ture de 6 zile câte 6 ore, apoi stau în spital încă 6 zile într-un fel de carantină şi mai lucrează încă 6 zile şi abia apoi au liber acasă o săptămână. Eu am fost internată la Spitalul de Neurologie din Braşov, iar condiţiile au fost bune, mâncarea a fost acceptabilă şi cadrele medicale s-au purtat foarte frumos cu noi”, a mai declarat vedeta, potrivit sursei citată mai sus.