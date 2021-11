Încă o lovitură pentru Anamaria Prodan! „Asta e ultima pe care puteam să o văd”. A aflat tot din ziare

In articol:

Toți ochii sunt ațintiți asupra Anamariei Prodan și asupra lui Laurențiu Reghecampf, care după 13 ani de iubire au ajuns la divorț. De-a lungul timpului, sexy-impresara spune că a aflat în presă detalii legate atât de despărțire, dar și informații referitoare la viața privată a antrenorului de fotbal.

Ei bine, lucrurile nu s-au schimbat prea mult, spune vedeta.

Tot din presă a aflat și despre o firmă în care Laurențiu Reghecampf și actuala lui parteneră de viață ar investi. Acest lucru ar fi fost un secret foarte bine păstrat timp de un an de zile, un secret de care ar fi știut doar Luca Reghecampf, fiul din prima căsnicie a antrenorului de fotbal.

"Eu sunt în Dubai în momentul ăsta. Băiatul meu (Luca Reghecampf, n.r.) face afaceri. Am văzut în ziare o firmă, despre care nu știam, ce-i drept. (Firma la care face referire Anamaria Prodan, susținând că este deținută de Luca Reghecampf și de iubita însărcinată a antrenorului Craiovei, Corina Caciuc, a fost înființată în anul 2020. Wholesale Trade Concept are drept obiect de activitate comerțul, n.r.)

Ce ai vrea să spun? Este greu de comentat, este greu de vorbit despre așa ceva. Nu știa nimeni despre asta. Știa doar Luca Reghecampf, băiatul cel mare, băiatul meu, cel din prima căsnicie a lui Laurențiu. Încă nu mi-a spus nimic Luca, dar Luca ascultă de tatăl lui, orbește, și e normal să fie așa. Asta e ultima pe care puteam să o văd.

Din 2020 tu să ai firma, copilul meu să aibă firmă cu amanta tatălui, iar noi în casă, eu cu Luca Reghecampf să plângem împreună unul în brațele celuilalt…. Și Luca să fie nevoit să mă mintă de frică, dar în același timp să încerce să îi explice tatălui cine este amanta și cum o vede el… E cumplit”, a declarat Anamaria Prodan pentru Fanatik.

Citeste si: O cersetoare romanca a fost retinuta de politistii americani. Cand au inceput sa o controleze, au avut un soc! Ce ascundea femeia in buzunar - bzi.ro

Anamaria Prodan: „Îmi este din ce în ce mai greu să înțeleg ce se întâmplă și de ce”

Impresara spune că este într-un punct al vieții ei în care nu mai înțelege ceea ce se întâmplă. Un lucru știe cert: ea a muncit pentru familia ei pe brânci și a dat tot ce a avut pentru ca lor să le fie bine.

Citeste si: Anamaria Prodan, amenințată în direct de Victor Becali: „Nu mai răspund pentru faptele mele”

„Nu am vorbit nimic cu Luca, încă, pentru că am aflat când eram în Dubai. Dar pe măsură ce trec zilele îmi este din ce în ce mai greu să înțeleg ce se întâmplă și de ce. Consider că am muncit atât de mult, ani, am dat tot ce am avut pentru soțul meu, și eu, și copiii noștri, și am creat ceva unic și sunt mândră chiar și astăzi de toate aceste lucruri.

Citeste si: Anamaria Prodan, adevărul despre presupusul sărut cu Eduard Eremia: „Soția lui se afla lângă noi”

Absolut toată lumea mă oprește și îmi spune „Ana, a greșit enorm”! Probabil nici Dumnezeu nu o să îl ierte pentru ceea ce a făcut. Nu știu dacă el se mai poate uita în oglindă astăzi, nu știu dacă el se mai poate uita vreodată în ochii copiilor sau în ochii mei", a mai spus sexy-impresara pentru aceeași sursă citată.