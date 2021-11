Încă o lovitură pentru George Burcea. Ce s-a întâmplat după ce actorul i-a îndemnat pe bărbați să-și bată femeile: "M-am crucit în fața monitorului"

In articol:

Răbufnirea lui George Burcea pe rețelele de socializare a adus după ea consecințe grave. Editura "Hyperliteratura" a decis să scoată de pe piață cartea scrisă de actor, în condițiile în care bărbatul a declarat în mediul online că "unele femei merită bătute de bărbați".

Cartea lui George Burcea, retrasă de pe piață

Directorul editurii "Hyperliteratura", care a semnat un contract de colaborare cu George Burcea pentru cartea "Scrisoare către Ceaușescu" a reacționat imediat, după ce bărbatul a făcut un live pe Facebook, în care a instigat la violență. Andrei Ruse a luat decizia de a retrage toate exemplarele puse spre vânzare, în urma declarațiilor halucinante făcute de actor, la adresa femeilor: "M-am crucit (nu, nu exagerez, m-am crucit de câteva ori în fața monitorului, nu e nicio scoatere din context, nu e niciun politically correctness exagerat…).

Că dacă el, care a scris o carte împotriva violenței domestice și e un bărbat model (citez și sunt uluit), și este jignit că mai și gătește, atunci dacă femeilor nu le place un astfel de individ, concluzia e că le place bătaia? Nici nu mă pot coborî la nivelul la care să comentez așa ceva, pur și simplu.", a transmis Andrei Ruse, care este și redactorul romanului "Scrisoare către Ceaușescu", pe rețelele de socializare.

George Burcea regretă afirmațiile făcute

După valul de reacții din mediul online, George Burcea a realizat că declarațiile făcute au fost total greșite, mai ales în contextul în care a mărturisit că a fost implicat în mai multe campanii care vizau violența împotriva femeilor.

Actorul a recunoscut că s-a lăsat controlat de furie, spunând ulterior că îi este rușine de atitudinea pe care a avut-o: "Am avut o reacție de care îmi este foarte rușine. Am greșit în felul în care am reacționat, dar cea mai mare greșeală este că am spus niște lucruri la furie, cu care nu rezonez și care nu îmi fac deloc cinste, nici mie și niciunei femei.", a spus George Burcea, pe contul lui de Instagram.