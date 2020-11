Încă o vedetă, lovită de COVID-19! Problemele serioase în Antene Exclusiv

De curând, planurile de filmare ale show-ului de Crăciun al Antenei a fost dat peste cap după ce prezentatoarea emisiunii, celebra actriță Valentina Fătu, pare că s-ar fi îmbolnăvit de coronavirus.

In articol:

Citeste si: Vasile Muraru, dezvăluiri despre Nae Lăzărescu! Cei doi care au format cuplul de aur al comediei românești nu erau DELOC prieteni

Citeste si: Ce salariu are Vasile Muraru după ce a ajuns director la Teatrul de Revistă! Actorul a pierdut însă colaborările

Mai exact, zilele trecute, Armin Nicoară și Claudia Puican, doi dintre invitații pentru înregistrările show-uluid e la Antena 1 ne-au dezvăluit că nu au mai ajuns la filmări. ”Ne-au sunat cei de acolo și ne-au spus că prezentatoarea s-a infectat. Din ce am înțeles, Valentina Fătu este în stare bună, sper să se vindece, să nu aibă niciun fel de probleme sau sechele. Noi am plecat imediat spre Timișoara, mie mi-e teamă de coronavirus, sunt diabetic și sunt predispus să fac forme mai grave dacă mă îmbolnăvesc. Din ceea ce știu s-au amânat filmările până când prezentatoarea se însănătoșește”, ne-a spus, în exclusivitate, Armin Nicoară.

Citeste si: Cod galben în România. Zăpada a acoperit șoselele. Drumarii au scos utilajele. VIDEO - evz.ro

Citeste si: Virus rar, descoperit în Bolivia. Provoacă febră hemoragică și se transmite de la om la om - bzi.ro

Valentina Fatu e partenera de scena a lui Vasile Muraru

Mai mult decât atât, spun sursele noastre, sunt și alți membri ai echipei de la Antena bolnavi, cu toții, din fericire, dezvoltând forme ușoare ale coronavirusului, fără să fie nevoie să fie internați la spital, ei tratându-se acasă conform indicațiilor medicale.

Armin Nicoară, la un pas de a lua COVID! A doua oară

În vară, Armin Nicoară și Claudia Puican fuseseră invitații unui prezentator tv care, a doua zi, a fost descoperit pozitiv cu COVID-19. ”Am fost la emisiunea lui Andrei Ștefănescu pe 16 iunie, cu o zi înainte ca Marcel Pavel să fie confirmat și cu două înainte de vestea cu Andrei. Nici nu știu ce să mă fac, eu chiar sunt în grupa cu risc maxim, mai ales că am diabet. Adică, normal, acum sunt izolat, mă rog să nu am nimic, stau acasă. Sper să fiu ok, ar fi culmea să o pățesc acum, după ce am stat închis în casă atât de multă vreme”, ne-a spus Armin Nicoară.

Armin Nicoara era invitat la emisiunea prezentata de Valentina Fatu

”Eu am diabet. Când am văzut că cei care iau coronavirusul și sunt expuși la modul serios bolii, normal că m-am speriat. Eu, și așa, sunt extrem de atent cu diabetul, am grijă să respect toate indicațiile medicilor... Iar acum, când am văzut că virusul ăsta afectează pe cei diabetici mai grav, am decis să intru în autoizolare. Stau acasă, compun, merg doar până la studio, am grijă maximă cu mine. Nu vreau să intru în panică, dar sunt mai atent ca niciodată cu ceea ce se întâmplă. Oricum s-au anulat toate evenimentele pe care le aveam în următoarea perioadă, așa că pot să stau liniștit și să mă protejez”, ne-a mai spus, pe atunci, Armin Nicoară.