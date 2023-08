Încă un jucător de la PSG ajunge la AS Roma! Renato Sanches a ajuns la italieni sub formă de împrumut, fiind al doilea jucător al francezilor care semnează cu gruparea de pe Olimpico în această vară, după Leandro Paredes

Renato Sanches a fost prezentat oficial la AS Roma. Portughezul a ajuns la gruparea din Serie A de la PSG sub formă de împrumut pentru un an.