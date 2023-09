Încă un meci fără înfrângere pentru Ladislau Boloni! Tehnicianul român a făcut o schimbare inspirată și a evitat un rezultat negativ

In articol:

Metz nu a avut un debut atât de bun în acest sezon de campionat în Franța. Gruparea antrenata de Ladislau Boloni a pierdut primul meci împotriva celor de la Rennes, dar apoi s-a redresat. Echipa tehnicianului român are o serie de trei partide în care nu a fost înfrântă.

Ultimul meci disputat de Metz a fost contra celor de la Reims și s-a terminat la egalitate, cu scorul de 2-2.

Ladislau Boloni a scos un egal contra celor de la Reims

Ladislau Boloni a reușit să scoată un punct în fața unui antrenor cu mult mai tânăr. Will Still, tehnicianul celor de la Reims are 30 de ani. Conform Orange Sport, acesta este cel mai tânăr antrenor din top cinci cele mai bune campionate din Europa. Antrenorul român are 70 de ani.

Scorul a fost deschis repede de către Sabaly, iar Metz deja conducea cu 1-0 încă din minutul 7. Peste zece minute scorul a redevenit egal în urma unui gol marcat de Diakite pentru echipa tehnicianului român. Prima repriză s-a terminat cu scorul de 1-1.

A doua jumătate a meciului a început rău pentru Metz, Teuma reușind să înscrie și astfel echipa antrenată de Ladislau Boloni s-a văzut condusă.

Ladislau Boloni ca antrenor

Acesta Avantajul a durat puțin, pentru că în minutul 63 Jallow a înscris și partida s-a terminat 2-2. Ultimul marcator a fost introdus de Ladislau Boloni chiar cu un minut înainte de înscrierea golului.

În acest moment, Metz ocupă locul 13 în Ligue 1. Formația lui Ladislau Boloni are: două egaluri, o victorie și o înfrângere. De cealaltă parte, Reims se află pe poziția cu numărul 4 în clasament.

Acest club are șapte puncte, reușind să obțină până acum un egal, două victorii și o înfrângere.

Ladislau Boloni [Sursa foto: Profimedia]

Ladislau Boloni este antrenorul celor de la Metz din anul 2022.

Pe parcursul carierei de antrenor, acesta a fost tehnician pentru: AS Nancy; România; Sporting; Stade Rennais; Monaco; Al-Jazira; Standard Liege; Al-Wahda; Lens; PAOK; Al-Khor; Al-Ittihad; Royal Antwerp; Gent; Panathinaikos și acum Metz.

În plus, cu Ladislau Boloni pe banca tehnică, Metz a reușit să promoveze în primul eșalon al fotbalului francez.