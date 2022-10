Încă un român în Champions League! Centralul o arbitrează pe Barcelona, la debutul său în Liga Campionilor

In articol:

Un arbitru român se va afla la centru la ultima partidă a Barcelonei din acest sezon de Champions League. Catalanii o vor înfrunta în deplasare pe Viktoria Plzen, marţi, 1 noiembrie, de la ora 22:00.

Radu Petrescu debutează în Champions League în meciul Plzen- Barcelona

Meciul nu mai are însă nicio miză. Barcelona va încheia grupa C pe locul al treilea, în timp ce Plzen nu mai are cum să părăsească ultimul loc.

Arbitru FIFA din 2012, Radu Petrescu (39 de ani), va debuta abia acum în grupele Champions League. Centralul din Bucureşti a fost delegat pentru partida dintre Viktoria Plzen şi Barcelona, o confruntare fără presiune, pentru că cele două echipe nu mai pot părăsi poziţiile pe care se află acum în grupa C. Cehii vor încheia pe locul al patrulea, în timp ce catalanii vor termina grupa pe poziţia a treia şi vor merge în Europa League. Bayern şi Inter Milano ocupă primele două locuri şi vor merge în optimile de finală din Champions League.

Radu Petrescu [Sursa foto: Facebook FC Barcelona]

Radu Petrescu va arbitra astfel pentru prima dată în carieră în cea mai importantă competiţie intercluburi din lume, UEFA Champions League. În acest sezon, centralul din Bucureşti a mai condus şase meciuri europene.

Istvan Kovacs, cel mai bine cotat arbitru român

Petrescu a fost delegat la două partide din preliminariile Champions League, două din preliminariile Conference League și câte una din grupele Europa League și Conference League.

După ce Ovidiu Haţegan a fost nevoit să ia o pauză din cauza problemelor de sănătate, cel mai bine cotat arbitru român a devenit Istvan Kovacs. Centralul din Carei este obişnuit deja cu partidele din Champions League. În acest sezon, Kovacs a fost delegat la trei partide din grupe. În sezonul trecut, arbitrul român a arbitrat cel mai important meci din întreaga sa carieră. UEFA l-a delegat în meciul tur din semifinalele Champions League, dintre Manchester City şi Real Madrid, încheiat 4-3.